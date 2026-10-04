Къде да ходим в Пловдив през октомври: музика, театър и фестивали

Papi Hans, Capella, театрални премиери и фестивали изпълват културния афиш на града

Октомври нахлу с наситена културна програма в Пловдив, в която има по нещо за почитателите на музиката, театъра, изкуството и градските фестивали. Papi Hans, Capella, C+C Music Factory и Magic Affair са сред имената в музикалния афиш, а Държавната опера – Пловдив подготвя премиери на балетния спектакъл „Синът на маймуните“ и операта „Турандот“. Капана фест, Панаирът на занаятите, Фестивалът на комедията и „Гурмето под тепето“ допълват предложенията за свободното време през месеца.

От сцените на Драматичния и Кукления театър до концертните зали, галериите и откритите градски пространства, октомври предлага разнообразие от събития за различни публики. Вижте акцентите от богатата културна програма.

Музика за различни поколения

Днес, 4 октомври (неделя) ни очаква последната вечер на Station Street Festival 2026. Фестивалната зона на площад „Централен“ е отворена от 16:00 ч., а музикалната програма започва точно в 19:00 ч. Входът за събитието е свободен. Подробности и преки акценти можете да видите на официалната Facebook страница на Station Street Festival.

снимка: Stanimir Petkov Photosmile

Сред музикалните акценти на месеца са концертите на Papi Hans, който ще представи „Тъмният концерт“ в Plovdiv Event Center „Антракт“ на 24 и 25 октомври от 21:30 ч. На 10 октомври зала „Колодрума“ ще събере почитателите на музиката от 80-те и 90-те години с фестивала Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s), в чиято програма са Capella и C+C Music Factory. На 9 октомври същата сцена ще бъде домакин на Black Box и Magic Affair.

снимка: Stanimir Petkov Photosmile

Музикалната програма започна още на 1 октомври с концерт на Камелия Тодорова в Дома на културата „Борис Христов“. На 3 октомври Боби Вълчев излезе на сцената на Античния театър с концерта „В джаза“, а в Малките конюшни Влатко Стефановски гостува в рамките на Международния фестивал на китарата GuitArt.

На 8 октомври Държавната опера – Пловдив открива симфоничния си сезон с диригент Диан Чобанов и участието на клавирното дуо Генова и Димитров.

Държавната опера – Пловдив подготвя две от големите събития в културния календар на месеца. На 17 октомври е премиерата на балетния спектакъл „Синът на маймуните“ по Едгар Бъроуз, а на 22 октомври публиката ще може да види концертното изпълнение на „Турандот“.

В програмата на Операта са още спектакълът „Продуцентите“ на 10 октомври и редица симфонични концерти.

В програмата на месеца са още концертът на Иван Дончев с произведения на Бетовен на 6 октомври, италианското дуо Reverie в Първо студио на Радио Пловдив на 28 октомври и концертът „All-Bach Concert“ в Балабановата къща на 18 октомври.

На 24 октомври Домът на културата „Борис Христов“ ще бъде домакин на концерта „Фолклорно бъдеще“ с участието на ученици и изпълнители от музикалните училища в Котел и Широка лъка, както и на утвърдени имена във фолклорната музика.

Театърът с богата програма и две премиери на Операта

Театралният афиш през октомври предлага както добре познати заглавия, така и спектакли, които поставят нови прочити на литературни произведения. На 4 октомври в Драматичния театър ще се играе „Догодина по същото време“ с Александра Сърчаджиева и Ненчо Илчев, а на 9 октомври Камен Донев ще представи „Лекция №1 за народното творчество“.

Сред заглавията в програмата са още „Коприна“ и „Без кръв“ по Алесандро Барико, режисирани от Диана Добрева, „Берлин, Берлин“, „Солунските съзаклятници“, „Бариерата“ по Павел Вежинов и „Одисей“ по Омир. На 28 октомври публиката ще може да гледа „Едип и пророците“ по Софокъл, а на 29 октомври – „Английски прозорец“ от Рей Куни.

Кукленият театър също предлага разнообразна програма за деца и възрастни. Сред заглавията са „Ама че крокодил“, „Мечо Пух“, „Хитър Петър“, „Кентървилският призрак“ и „Дама Пика“. За най-малките са предвидени спектаклите за бебета „Полет“ и „Кой съм аз?“.

Капана фест, Панаир на занаятите и фестивали на открито

Първият октомврийски уикенд превръща централната част на Пловдив в сцена за няколко фестивала. На Малката главна се провежда Панаирът на занаятите под мотото „От ръцете на майстора – инструмент с душа“. Посетителите ще могат да разгледат базара и да се включат в демонстрации и работилници, посветени на традиционните занаяти.

От 3 до 11 октомври пространството над ул. „Гладстон“ до Пощата ще бъде домакин на Капана фест.

В същия период, от 9 до 11 октомври, Лапидариумът в Стария град ще посрещне посетителите на фестивала „Гурмето под тепето“.

На 3 октомври започна и XIII Международен фото салон Пловдив 2026, а от 16 октомври в Стария град ще се проведат Международните фотографски срещи под надслов „Памет и идентичност“. В тях ще участват фотографи от България и чужбина с изложби, представени на различни локации, сред които Балабановата къща и Драматичният театър.

Любителите на хумора също ще имат повод да излязат от дома. Фестивалът на комедията ще предложи поредица от стендъп събития, сред които Нощ на смеха с осем комедианти на 11 октомври, новото шоу на Иван Кирков „Защото ми пука“ на 15 октомври и годишните комедийни награди на 18 октомври.

Литература, изложби и срещи с изкуството

След Нощта на литературата с четения на различни места в града, сред които Народната библиотека „Иван Вазов“, Алеята на книгата и книжарница „Хермес Централ“ и тази неделя продължава Алея на книгата на пл. Централен.

В изложбената програма на месеца са самостоятелната изложба живопис на Васил Стоев, която ще бъде открита на 6 октомври в Изложбена зала „2019“, и изложбата „Свят в цветове и светлина“, посветена на 70-годишнината на Недко Итинов, на 9 октомври в Градската художествена галерия.

На 20 октомври в Цар-Симеоновата градина ще бъде представена документална изложба, проследяваща творческия път на Недко Итинов. Същия ден в Културния център на Радио Пловдив ще бъде открита изложба на специалност „Стенопис“ по повод 50-годишнината на Художествената гимназия „Цанко Лавренов“.

В програмата присъства и фестивалът „Дни на музиката в Балабановата къща“, който съчетава концертни събития с атмосферата на Стария град – Канадски контратенор с международна кариера гостува на „Дни на музиката в Балабановата къща“.

Събития за деца и семейства

Октомврийският афиш включва и множество предложения за семейна публика. Кукленият театър ще представи през месеца спектакли като „Мечо Пух“, „Хитър Петър“, „Храбрият дървар“, „Не си търси белята“ и „Зайчето Питър“.

xr:d:DAFw8se7sm4:6,j:8964820732899692771,t:23101113

На 24 октомври в Дома на културата „Борис Христов“ гостува спектакълът „Историята на Пепеляшка“ по Шарл Перо, а на 25 октомври децата ще могат да гледат „Зайчето Питър“ на Държавния куклен театър – Стара Загора.

За най-малките зрители са предвидени и спектакли за бебета, сред които „Полет“ и „Кой съм аз?“, които предлагат първа среща със сценичното изкуство.

Октомври в Пловдив съчетава големи концертни имена, театрални премиери, фестивали и събития на открито. Независимо дали предпочитанията са към рок и поп музиката, класическите произведения, театъра или занаятите, културният календар на града предлага поводи за срещи с изкуството през целия месец.

Пълната програма и информацията за билети и евентуални промени в часовете и датите следва да се проверяват при организаторите.

снимка на корицата: Stanimir Petkov Photosmile