Биг бенд Пловдив ще закрие „Дефиле на младото вино“ с концерт в Стария град

Район „Централен“ подарява музикалното събитие на пловдивчани и гостите на града

С концерт на Биг бенд Пловдив ще завърши 18-ото издание на фестивала „Дефиле на младото вино“. Събитието ще се състои на 22 ноември (неделя) от 13:00 часа на площада пред Туристическия информационен център и храм „Св. св. Константин и Елена“ в Стария град. Входът е свободен.

Под диригентството на Николай Гешев оркестърът ще представи програма от джазови и популярни произведения, които ще допълнят празничната атмосфера.

Създаден преди повече от 25 години от своя дългогодишен ръководител, Биг бенд Пловдив е сред утвърдените музикални състави в културния живот на града. С богатия си репертоар и характерно сценично присъствие оркестърът продължава да привлича публика от различни поколения.

Концертът ще е част от финалния акцент на тридневния фестивал, съчетавайки музиката на живо, българското вино и неповторимата атмосфера на Стария Пловдив.