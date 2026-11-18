Спадът на заетостта е най-осезаем в селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, докато образованието и административните дейности увеличават персонала си

Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение в Пловдивска област е намалял с близо 1500 души през третото тримесечие на 2026 г. В края на септември те са 233 703, или с 0,7% по-малко спрямо края на юни. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Намалението обаче не е равномерно разпределено между икономическите дейности. Най-сериозен спад на наетите през тримесечието е отчетен в категорията „Други дейности“ – с 6,9%, следвана от селското, горското и рибното стопанство с 4,2%. В сектора на създаването и разпространението на информация и творчески продукти, както и далекосъобщенията, и във финансовите и застрахователните дейности намалението е по 2,7%.

В абсолютни числа най-голямата промяна се вижда в хотелиерството и ресторантьорството. В края на юли в сектора са били заети 11 304 души, а през септември броят им вече е 10 895. Това са 409 души по-малко за два месеца.

Същевременно има и дейности, в които заетостта нараства. Най-голямо процентно увеличение спрямо края на юни е отчетено в строителството – с 1,4%, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива – с 1,3%, и здравеопазването и социалната работа – с 1%.

При образованието също се наблюдава увеличение в рамките на тримесечието. От 16 432 наети през юли броят им достига 16 874 през септември. В административните и спомагателните дейности наетите се увеличават от 7210 на 7461 души.

Въпреки спада спрямо края на юни, на годишна база пазарът на труда в областта отчита положителна промяна. Към края на септември 2026 г. наетите са с 0,6% повече спрямо същия период на предходната година.

Най-голямо годишно увеличение на заетите е регистрирано в хотелиерството и ресторантьорството – с 8,9%, здравеопазването и социалната работа – с 6,5%, и строителството – с 6%.

Преработващата промишленост остава най-големият работодател в областта. В края на септември в нея работят 67 847 души, което представлява 29% от всички наети. Следват търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети с 35 078 души, както и здравеопазването и социалната работа с 25 318 души.

Данните на НСИ очертават две различни тенденции – лек годишен ръст на заетостта и отстъпление на броя на наетите в рамките на третото тримесечие. Статистиката обхваща работещите по трудово и служебно правоотношение, а не всички форми на заетост.

Снимка: pixnio/Bicanski