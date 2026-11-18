Сериозен напредък можем да отбележим в отношението към градската среда при поставянето на коледната украса около Копчетата. Тази година празничните арки на Главната се поставят върху тежести – гуми с цимент, които няколко дни след подреждането се сдобиха и със собствена украса, тъй като сами по себе си не са особено ефектни.

Преди година украсата бе заболтвана директно в паветата на пешеходната настилка на Главната улица. Така заради елементите, които стоят не повече от само месец и половина, бяха нарушени елементи от градската среда, които са оцелели вече около две десетилетия. В последствие дупките в паветата бяха ремонтирани, но изглежда тази година упражнението няма да бъде повторено.

Главната улица добива все повече елементи, като този път изглежда, че отношението към средата бележи сериозен културен напредък.