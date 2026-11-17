Иван Караджов спечели първото място в националното университетско първенство, след като миналата година остана втори

Патрицие Найманова, студентка в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, завоюва четвърто място на световно първенство по класически шахмат за мъже и жени. Това е поредното престижно международно постижение в кариерата на младата шахматистка, която вече има десетки национални и международни отличия.

Найманова е студентка в трети курс на специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ във Факултета по математика и информатика. Тя е десеткратна шампионка на България при момичетата и девойките в различни възрастови групи и формати, както и многократна отборна шампионка на страната.

Сред най-значимите ѝ международни успехи са титлата от Европейската ученическа купа по класически шахмат в Черна гора през 2019 г. и шампионската титла от Балканското първенство по ускорен шахмат, проведено в същата страна.

През 2022 г. Патрицие става вицесветовна шампионка при девойките до 17 години на първенството в Панама. Година по-късно печели сребърно отличие и при жените с рейтинг до 2300 на световното първенство в Оман.

Успоредно със спортните си постижения шахматистката развива и академичния си път. Тя споделя, че с навлизането в студентските години кариерата ѝ временно е забавила темпото си, тъй като е насочила значителна част от времето и усилията си към ученето. Амбицията ѝ обаче остава да продължи състезателната си кариера, да завърши магистратура, а в бъдеще – защо не и докторантура.

Злато за студент на ПУ в университетския шампионат

Още един успех за шахматистите на Пловдивския университет донесе Иван Караджов, студент в четвърти курс на специалност „Софтуерно инженерство“. Той спечели първото място в турнира National University Chess Championship Autumn 2026, подобрявайки класирането си от миналата година, когато завърши втори.

В надпреварата се включиха 49 състезатели от осем университета. Отборът на ПУ беше в състав Иван Караджов, Димитър Арденски, Сашо Чирков, Васил Ботев и Никол Стойнова, с ръководител Петър Петев.

Треньорът определи представянето на Иван Караджов и целия отбор като повод за гордост и подчерта потенциала на студентите в университетските състезания.