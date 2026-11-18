Джонатан Тетелман ще бъде отличен като „Певец на годината“ на второто издание на “Тракийски награди за класическа музика” на Соня Йончева. На 22 юни 2027 г. тенорът ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив, за да получи приза и да представи своя музикална програма пред българската публика.

Припомняме, че голямата награда за цялостно творчество ще бъде връчена на оперната легенда Пласидо Доминго. Имената на останалите лауреати на Тракийските награди за класическа музика ще бъдат обявени скоро, като организаторите обещават още много големи имена и изненади.

Пласидо Доминго пристига в Пловдив за второто издание на „Тракийски награди за класическа музика”

Кой е Джонатан Тетелман?

Роден в Чили и израснал в американския щат Ню Джърси, Джонатан Тетелман започва да пее като дете в хор за момчета в Принстън. В Ню Йорк завършва Manhattan School of Music като баритон. Едва когато продължава обучението си в Mannes School of Music, постепенно развива теноровия си глас, който днес го отвежда на сцените на Метрополитън опера в Ню Йорк, лондонската Кралска опера и Залцбургския фестивал.

Италианският и френският репертоар са в основата на международната му кариера. В Цюрих дебютира в главната роля във „Вертер“ от Масне, в Баварската държавна опера в Мюнхен пее Фауст в едноименната опера на Гуно, а в „Дойче опер“ в Берлин изпълнява ролята на Лорис Ипанов във „Федора“ от Джордано. На Залцбургския фестивал се завръща като Дон Хозе в нова постановка на „Кармен“ от Бизе под диригентството на Теодор Курентзис. Сред артистите, с които е работил, са Пласидо Доминго, Елина Гаранча и Йонас Кауфман.

Особено място в кариерата му заема музиката на Джакомо Пучини. През 2024 г. Тетелман дебютира в МЕТ като Руджеро в „Лястовичката“ с Ейнджъл Блу, а само месец по-късно пее Пинкертон в „Мадам Бътерфлай“ с Асмик Григорян. На Пучини е посветен и вторият му албум “The Great Puccini”, който излиза след дебютния “Arias”. И двата записа са за авторитетната звукозаписна компания “Deutsche Grammophon”, с която тенорът има ексклузивен договор.

Извън оперната сцена Тетелман включва в концертите си латиноамериканска музика и неаполитански песни. Сред най-необичайните му музикални партньорства е това с китариста Бърни Уилямс, с когото тенорът дебютира в нюйоркската „Карнеги хол“.

Джонатан Тетелман през сезон 2026/2027:

Две нови роли бележат текущия сезон на тенора. През септември в Берлинската държавна опера „Унтер ден линден“ той изпълни за първи път ролята на Самсон в „Самсон и Далила“ от Камий Сен-Санс. Последва завръщане във Виенската държавна опера като Марио Каварадоси в „Тоска“ от Пучини. През януари 2027 г. му предстои вторият ролеви дебют — като Радамес в нова постановка на „Аида“ от Верди в Хюстън, със сопраното Айлин Перес в главната роля.

През март Тетелман ще гостува в Баварската държавна опера в Мюнхен за спектакли на „Риголето“ от Верди, а през април ще участва в гала спектакъл на „Бохеми“ от Пучини в Бон. През май и юни ще се завърне в Мюнхен за главната роля в нова постановка на „Вертер“ от Жул Масне. Сред концертните акценти на сезона са и изявите му с Берлинската филхармония под диригентството на Кирил Петренко.

Световната критика за Джонатан Тетелман:

Британското списание “Gramophone” нарежда Джонатан Тетелман сред десетте най-велики изпълнители на Пучини. Изданието откроява „златния тембър“ на тенора, ясната му италианска дикция и звънките височини. В петзвездната си рецензия за албума “The Great Puccini” в “BBC Music Magazine” музиковедът Александра Уилсън отбелязва как Тетелман придава на всеки герой собствен глас. В неговия Руджеро тя чува младост, в Луиджи — мрачност и напрежение, а за най-завладяващ намира Де Грийо от „Манон Леско“, чиято любовна ария „Donna non vidi mai“ тенорът изпява с топлина и жар.

Дебютът му в нюйоркската Метрополитън опера през 2024 г. привлича вниманието и към актьорския му талант. За Руджеро в „Лястовичката“ от Пучини американското издание “Observer” откроява лекотата, с която Тетелман предава свенливостта на влюбения младеж и болката му при раздялата с Магда. „Присъствието му е толкова обаятелно, че ми липсваше всеки път, когато слизаше от сцената“, пише рецензентът.

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Българските меломани и оперомани ще могат да чуят Джонатан Тетелман на 22 юни 2027 г. на Античния театър в Пловдив. Билетите са в продажба в мрежата на Купи Билети: https://kupibileti.bg/events/trakiyski-nagradi-klasicheska-muzika-sonya-yoncheva-2027-66268/