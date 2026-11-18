Поредица от земетресения разбуди и разтревожи жителите на Смолянско през нощта срещу 18 ноември. Най-силният регистриран трус е бил с магнитуд 3,7 по Рихтер и е станал в 3:16 ч. с епицентър в района на село Момчиловци, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е било усетено силно, като е било придружено от отчетлив тътен. Кметът на Момчиловци Сийка Суркова съобщи пред БТА, че разлюляванията са започнали около 2:00 ч. и са били многократни.

По думите ѝ притеснението сред хората се засилва, тъй като и преди няколко дни в района е имало поредица от трусове. Тя описва движението като вертикално, съпроводено със силен шум.

Жители напуснаха домовете си

В село Виево част от хората са излезли навън от страх след поредицата от земетресения. Кметът Венко Палчев разказва, че вторичните трусове са се повтаряли през интервали от 10-15 минути и са били придружени от по-слаби тътени.

Земетресенията са продължили до около 4:20 ч., като са предизвикали сериозно безпокойство сред местните жители.

Към момента няма информация за пострадали хора или материални щети. Заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова съобщи, че трусовете са усетени както в областния град, така и в други населени места в района.

Нощните трусове след земетресението във Вранча

Сеизмичната активност в Смолянско е регистрирана след силното земетресение в румънската зона Вранча. Трусът е станал в 2:48 ч. българско време на 18 ноември. Според данните на БАН магнитудът му е 5,4, а Европейският средиземноморски сеизмологичен център отчита 5,3.

Земетресението е било на дълбочина около 140 километра и е усетено в редица български градове, сред които Русе, Силистра, Варна, Добрич, Велико Търново, София и Плевен. Разлюляването е почувствано също в Румъния, Молдова и части от Украйна.

По-рано през нощта е регистриран и друг трус в района на Смолян – с магнитуд 3,0 и дълбочина около 2 километра. Епицентърът му е бил на приблизително 12 километра югоизточно от областния град.

Към момента няма официални данни, които да потвърждават причинно-следствена връзка между земетресението във Вранча и поредицата от трусове в Смолянско. Сеизмичната активност в района продължава да бъде наблюдавана от специалистите.