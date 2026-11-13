ГрадътНовиниСъд

Съдилищата в Пловдив отварят врати за разговор за пътната безопасност

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:15ч, петък, 13 ноември, 2026
0 120 Преди по-малко от минута

Апелативният, Окръжният и Районният съд организират Ден на отворените врати на 13 ноември

Пътната безопасност ще бъде във фокуса на Деня на отворените врати, организиран съвместно от Апелативния, Окръжния и Районния съд в Пловдив. Инициативата ще се проведе в петък, 13 ноември 2026 г., от 14:00 часа.

Срещата ще бъде в зала № 1 на Апелативния съд, на втория етаж. Темата е насочена към един от сериозните обществени проблеми – безопасността на движението по пътищата и отговорността на участниците в него.

Денят на отворените врати дава възможност на гражданите да се запознаят по-отблизо с работата на съдебните институции и да разговарят по въпроси, свързани с правосъдието и неговата роля в обществото.

Организаторите канят желаещите да присъстват на срещата.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:15ч, петък, 13 ноември, 2026
0 120 Преди по-малко от минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина