Апелативният, Окръжният и Районният съд организират Ден на отворените врати на 13 ноември

Пътната безопасност ще бъде във фокуса на Деня на отворените врати, организиран съвместно от Апелативния, Окръжния и Районния съд в Пловдив. Инициативата ще се проведе в петък, 13 ноември 2026 г., от 14:00 часа.

Срещата ще бъде в зала № 1 на Апелативния съд, на втория етаж. Темата е насочена към един от сериозните обществени проблеми – безопасността на движението по пътищата и отговорността на участниците в него.

Денят на отворените врати дава възможност на гражданите да се запознаят по-отблизо с работата на съдебните институции и да разговарят по въпроси, свързани с правосъдието и неговата роля в обществото.

Организаторите канят желаещите да присъстват на срещата.