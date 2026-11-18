С рекорден брой участници и повече от 500 вина се завръща „Дефиле на младото вино“ в Стария град на Пловдив. Осемнадесетото издание на фестивала ще се проведе от 20 до 22 ноември, като в него ще се включат 71 изложители – 59 винарски изби и 12 производители на храни и гурме продукти.

Дегустациите ще бъдат разположени на 18 исторически локации, сред които възрожденски къщи, музеи, галерии и културни пространства. Тазгодишните участници са с близо 15% повече спрямо миналата година, когато изложителите бяха 62. В маршрута е включена и нова фестивална локация.

Официалното начало ще бъде дадено на 20 ноември с традиционното Дионисиево шествие. То ще тръгне в 13:30 ч., а празничната програма ще продължи с отварянето на първата бъчва младо вино. Бог Дионис ще се разхожда из Стария град и в петък, и в събота, за да се снима с посетителите.

Дегустациите ще са в следните часове: в петък от 14:00 до 18:00 ч., в събота от 11:00 до 18:00 ч. и в неделя от 11:00 до 17:00 ч.

Един жетон дава право на една дегустация. Карнетка с 12 жетона ще струва 7 евро, а с 4 жетона – 3 евро. Дегустационният комплект с осем жетона, брандирана чаша и кожен държач „Свободни ръце“ е на цена 10 евро. Самостоятелно чаша ще се продава за 5 евро. На разположение на гостите ще има 12 информационни пункта.

Организаторите предвиждат и томбола с 30 награди. Всяка закупена дегустационна карнетка носи талон за участие, а печелившите ще получат ваучери за пътуване на стойност 100 евро от Premio Travel Bulgaria.

Преди основните фестивални дни се провеждат и четири тематични събития в рамките на „Дни на младото вино“. Програмата започна на 16 ноември с представяне на винения район „Долината на река Струма“ в Cork & Fork Wine Bar. На 17 ноември в Pavlova Art and Wine гостуваха „Дунавски винари“, на 18 ноември в Hill House ще има презентация за развитието на винения туризъм, а на 19 ноември Barrique 225 ще предложи сетивно преживяване с музика и шоколад на тъмно.

Посетителите ще могат да гласуват онлайн и за любимите си млади вина в категориите бяло, розе и червено. Паралелно ще се проведе и традиционният конкурс „Дионис“, в който специализирано жури ще отличи най-добрите вина.

„Дефиле на младото вино“ се организира от Сдружение „Съвет по туризъм – Пловдив“, Община Пловдив, Общински институт „Старинен Пловдив“ и Университета по хранителни технологии – Пловдив. Събитието е под патронажа на Министерството на туризма и се финансира по Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив за 2026 г.