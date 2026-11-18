Най-доброто място за почивка по магистралите у нас е край Пловдив

Най-добрата магистрална почивка у нас е край Пловдив, най-лошата – край Драгоман

Страната ни има два обекта сред десетте най-високо оценени места за почивка в Европа. Любопитното е, че нито един от тях не предлага пълната гама услуги

Обект на АМ „Тракия“ събира 4,68 звезди от шофьорите, а България заема 13-о място в европейската класация

Ако пътувате по магистрала „Тракия“ и търсите място за кратка почивка, има голям шанс да попаднете на най-високо оценения подобен обект в цяла България, Това е бензиностанция в района на с. Бенковски, която се намира на 124-ти километър на аутобана в посока Бургас – София. Това е FAR Petroleum Benkovski, разположен на А1 в посока запад, в близост до Пловдив. Той получава 4,68 звезди от възможни 5 в Google на база 111 оценки.

Това показва нов европейски индекс на местата за почивка по магистралите, изготвен от Czechvignette.cz. Проучването обхваща 5363 обекта в 26 държави и се основава на над 7 милиона потребителски оценки.

Шофьори в отзивите обръщат внимание, че отбивката от магистралата към самата бензиностанция е с по-остър завой, затова е добре да намалите скоростта по-рано. Там има освен горива, бърза зарядна станция за електромобили, компресор за гуми, тоалетна и магазин за кафе и храна.

Пловдивският регион има още един представител в челната десетка. Денонощен обект на Rompetrol Lozen, също на АМ „Тракия“ в посока запад, е на девето място с оценка 4,34 звезди. Той се намира на около 8 км преди първия, в землището на с. Лозен (общ. Септември). Предлага магазин, Wi-Fi, паркинг, душ, AdBlue и автогаз (LPG).

Така пет от десетте най-високо оценени места за почивка в България са разположени на А1, а четири – на А3.

На другия полюс е Shell Kalotina на магистрала А6, близо до Драгоман, в посока изток. Обектът е последен в националната класация с едва 3,13 звезди, въпреки че има 534 оценки. Shell присъства с пет обекта сред десетте най-ниско оценени места за почивка в страната.

Любопитно е, че сред десетте най-ниско оценени места за почивка попада и обект на INSA OIL край Пазарджик.

Бензиностанцията на АМ „Тракия“ в посока запад е на 53-то място от общо 59 в националната класация с 3,84 звезди. Веригата е свързана с пловдивския бизнесмен Георги Самуилов и рафинерията му в Белозем. Само преди ден „Под тепето“ писа за разрастването на мрежата, която вече е сред седемте най-големи вериги бензиностанции в България по брой обекти. Дружеството „Севи ойл“, в което е съсредоточена търговията на дребно, заема и 15-о място в класацията „Капитал 100“ за най-големите компании в сектор „Горива“ по приходи за 2025 г.

Рафинерия край Пловдив стои зад разрастваща се верига бензиностанции

Къде сме в европейското сравнение?

Типичната оценка на място за почивка по българските магистрали е 4,07 звезди. Това е медианата за общо 59 обекта, включени в изследването. С този резултат България заема 13-о място сред 23 европейски държави, за които има достатъчно данни. Страната ни е непосредствено след Швеция с 4,08 и пред Швейцария с 4,05 звезди.

Според главния изпълнителен директор и съосновател на Czechvignette.cz Матейс Вийнмален България има два обекта сред десетте най-високо оценени места за почивка в Европа. Любопитното е, че нито един от тях не предлага пълната гама услуги.

„Не е нужен ресторант, за да спечелиш шофьорите. Нужно е основните неща да са на ниво, всеки път“, коментира Вийнмален.

В методологията на проучването са включени обекти, открити в Google Maps, за които са налични поне 100 оценки. Местата от двете страни на магистралата се разглеждат отделно, а тези, до които се стига след напускане на магистралата, са изключени. Данните са събрани през октомври 2026 г.