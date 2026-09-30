Задържан е мъж, заподозрян за убийството на Илиян Филипов, научи bTV от свои източници в МВР. Има данни, че арестуваният е физическият извършител, на 51 г. е. Задържан е от ГД БОП е в София. Предстоят още множество процесуално-следствени действия. Стана ясно в последствие, че името на потенциалния убиец е Славчо Мегеров, бивш служител на Филипов. Мъжът е на 51 години.

Той е задържан близо до хотел Хемус в столицата. По информация на „24 часа“ мъжът има досие. Мегера, какъвто е прякорът му, последно е бил арестуван за разбиване на обществен трезор в Кърджали през 2013г. Преди това е лежал в затвора за убийство.

Работил е във фирми на Филипов в продължение на година. Според източници на медията именно Мегеров е мъжът, заснет от камери край сградата, крей която бе застрелян Филипов миналата нощ.