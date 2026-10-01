Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали физическият убиец на Илиян Филипов

МВР и службите нямат съмнение, че е заловен физическият извършител на убийството на Илиян Филипов. Това подчерта в Народното събрание вътрешният министър Иван Демерджиев. Депутатите промениха дневния ред с промяна на темата на изслушването на министъра на вътрешните работи. По предложение на управляващите от „Прогресивна България“ той говори за покушението срещу пловдивския бизнесмен, а не за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

От парламентарната трибуна Иван Демерджиев заяви, че се работи по всички възможни версии относно причините за тежкото престъпление, но разследващите са уверени, че са задържали човекът, натиснал спусъка. Припомняме, че снощи край столичния хотел Хемус зрелищно бе арестуван Славчо Мегеров- Мегера.

„Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това. Разбира се, не издаваме и присъда, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства още от първия момент до момента на задържането. Работата продължава по този случай и ще продължава, докато се установят всички обстоятелства, релевантни към убийството, така че работим и по различни версии, а цялата налична информация в публичното пространство, цялата налична оперативна информация се проверява. Търсят се и други съпричастни към тежкото престъпление“, подчерта Демерджиев.

Той потвърди, че именно Славчо Мегерев е човекът, който според МВР е извършил убийството. Демерджиев обаче подчерта, че се работи и по установяване дали престъплението има поръчители и ако да, които са те.

„Работата продължава, докато се установят всички обстоятелства. Проверява се цялата налична оперативна информация, така че да установим има ли още съпричастни и каква е тяхната роля“, добави министърът на вътрешните работи.

Той допълни, че веднага след като е бил информиран за престъплението, е бил сформиран щаб, в който са били включени всички структури на МВР, както и ДАНС и Гранична полиция. Няколко часа след убийството разследващите вече имали очертана посока, в която да върви издирването на убиеца. Полицията имала ясна идея кого точно търси и е предприела конкретни действия извършителят да бъде открит и задържан по-късно през деня.

Иван Демерджиев допълни, че проверка в МВР не е показала Филипов да е подавал сигнал за заплахи за живота си, поради което в тази посока не е било работено.Проверяват се и различни връзки между групи лица и конфликти, които имат отношение към убития.

Вътрешният министър посочи още, че в настоящия случай подходът на разследващите е бил различен и за това говори арестът на физическият извършител в рамките на часове.

Демерджиев се спря и на това дали е имал лични или професионални отношения с жертвата на тежкото престъпление. „Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито на неговото дружество „ПИМК“. Който го разпространява, ще има съответните последици“, заяви министър Демерджиев. Той отрече още бизнесменът да го е подкрепял в кампанията му като кандидат за народен представител от Кърджали. Подчерта, че не му е известно застреляният пловдивският бизнесмен да е подпомагал „Прогресивна България“.