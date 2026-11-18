Пловдивска област привлича баварски капитал и технологии за четири важни проекта

Областният управител Георги Янев представи пред официална баварска делегация и посланика на Германия четири ключови регионални проекта в сферата на високите технологии, зелената енергия и културата. Гостите в Областната администрация бяха водени от посланика на Федерална република Германия у нас Н. Пр. Ирене Мария Планк и Андреас Ройхлайн от Баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката. На масата за разговори седнаха още заместник-областният управител Иванка Петкова, депутатите от Баварския парламент Герд Манес и Йохан Грос, ръководството на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), учени от БАН, Аграрния университет – Пловдив и представители на германския технологичен бизнес.

В началото на срещата Георги Янев припомни, че през последните три десетилетия българо-германските връзки в региона са се издигнали на изключително ниво и са помогнали Пловдив да се превърне в най-динамичния индустриален център в страната. Той благодари за постоянната подкрепа на посланик Планк, на почетния консул на Германия в Пловдив д-р Мариана Чолакова и на президента на ГБИТК д-р Хорст Щюер.

„Правителството на министър-председателя Румен Радев поставя изключителен акцент върху приятелските и стратегически отношения с Германия. Както премиерът подчерта, германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България и внасят успешни бизнес модели в икономиката, затова вратите на страната ни са широко отворени. В област Пловдив германските инвеститори са винаги добре дошли и получават пълно институционално съдействие, предвидимост и бърза административна подкрепа“, заяви Янев, преди да навлезе в конкретиката на четирите проекта.

Регионален завод за енергийно оползотворяване

Първият акцент в разговорите беше темата за отпадъците – един от най-острите екологични и икономически проблеми в Южна България, тъй като страната ни трябва да отговори на европейските изисквания до 2035 г. и да свали депонирането под 10 процента.

„По мое възлагане Центърът за чисти технологии към Аграрния университет в Пловдив предстои да извърши технологично проучване, което ще определи най-ефективните технологии за рециклиране и производство на енергия от отпадъци в нашия регион. На тази основа ще предприемем следващи стъпки за изграждането на регионален завод за енергийно оползотворяване – по предварителни разчети с капацитет до 300 хиляди тона годишно, който може да обслужва до пет области в Южна България и да захранва с чиста енергия нашите индустриални зони“, обясни областният управител.

Първи в България триизмерен цифров подземен кадастър

Втората инициатива засяга дигитализацията на критичната инфраструктура. Заедно с „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) Областната администрация стартира пилотен проект за първия в България триизмерен цифров подземен кадастър, който след тестване ще се превърне в национален стандарт.

„Подземното пространство е стратегически ресурс и трябва да бъде управлявано със същата отговорност, както земната повърхност. Затова германският опит в нормативната уредба и партньорството с германски компании за геодезическо заснемане, ГИС системи и дигитално моделиране са изключително ценни за нас“, посочи Георги Янев.

Център за управление на кризи чрез космически технологии

Най-сериозният практически резултат от визитата дойде по третото направление – изграждането в Пловдив на първия у нас Център за управление на кризи чрез космически технологии.

„Той ще бъде базиран в Пловдив, но ще може да дава информация, анализи и данни за целия Южен регион, който ще бъде формиран с новото административно деление на страната от януари 2027 година“, подчерта областният управител.

В дискусията се включиха чл.-кор. проф. дин Александър Костов от БАН, директорът на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН Камен Илиев, ректорът на Аграрния университет проф. д-р Боряна Иванова и Тобиас Мене от германската космическа компания „Констелър“ (constellr GmbH).

Веднага след разговорите, в присъствието на посланик Планк и баварските гости, Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН и „Констелър“ подписаха меморандум за сътрудничество. Новият център ще се помещава в сграда на БАН в центъра на Пловдив, което позволява бърз старт без разходи за нова сграда, а първоначалното финансиране ще дойде от академията и европейски програми. Центърът ще приема и обработва спътникови данни в реално време за ранно откриване на горски пожари и наводнения, следене на климатичните промени, почвената влажност, сметищата и за нуждите на прецизното земеделие.

„Проектът е пилотен, но има потенциал да прерасне в национален. Целта е чрез съвременни технологии управлението на кризите да бъде по-ефективно, а щетите и жертвите – сведени до минимум“, посочи Камен Илиев.

Представителят на „Констелър“ – една от малкото европейски компании със собствен спътник за високоточни инфрачервени наблюдения – Тобиас Мене уточни, че първите сателитни данни ще започнат да постъпват в Пловдив след около година.

Международен филмов фестивал на Байройт – Planet Earth Filmfestival

Четвъртият стълб в представянето беше културният обмен. Заедно с Фондация „Планет Ърт“ Областната администрация подготвя ежегодното провеждане в Пловдив на международния филмов фестивал на Байройт – Planet Earth Filmfestival.

„В момента сме в решаващ етап по осигуряване на финансирането, което е от ключово значение за провеждането на първото издание в Пловдив догодина и утвърждаването на фестивала. Каним баварските културни институции и германските компании да станат наши партньори“, заяви областният управител.

„Изложихте пред нас много добър, перспективен план. Благодарни сме за нашето сътрудничество и се радваме, че днес ще го скрепим с подписването на Меморандум. Смятаме, че представителите от Бавария тук са именно хората, които имат сериозен интерес от проектите, които представихте“, заяви след срещата посланик Н. Пр. Ирене Мария Планк.

В края на разговорите домакини и гости се обединиха около оценката, че комбинацията от силна индустрия и научен капацитет прави Пловдив естествен център за нови българо-германски проекти.