Проф. Мариела Генева-Попова припадна в съда

Бившата шефка на ревматологията в УМБАЛ „Св. Георги“ поиска парична гаранция, Апелативният съд решава дали да я освободи от ареста

Проф. д-р Мариела Генева-Попова припадна днес в Апелативния съд в Пловдив, по време на обжалването на амярката си за неотклонение, след като произнесе последните си думи пред магистратите по делото за предполагаемата схема с фиктивни хоспитализации в УМБАЛ „Св. Георги“. Беше извикана линейка, след като на лекарката ѝ прилоша по време на заседанието.

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„Имах много време за размисъл. Искам истината да излезе на бял свят. Не съм съгласна, че сме престъпна организация“, заяви проф. Попова пред съда.

Тя посочи, че в Клиниката по ревматология работят лекари с над 50 години трудов стаж и призна, че има нарушения, за които трябва да се понесе наказание. Според нея обаче това не означава, че клиниката представлява престъпна организация.

„Важен е въпросът защо е извършено това, кой има интерес да го направят и кой е подбудител“, каза Попова, след което ѝ прилоша.

Иска да излезе срещу парична гаранция

Днес Апелативният съд в Пловдив разглежда жалбата на бившата началничка на Клиниката по ревматология срещу определената ѝ от Окръжния съд мярка „задържане под стража“.

В началото на заседанието проф. Попова заяви, че вярва в българското правосъдие и поиска да ѝ бъде определена парична гаранция. Тя посочи, че средствата, с които разполага, не отговарят на сумите, които се цитират публично.

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Адвокатът ѝ Георги Кутрянски представи документи, според които от 13 октомври тя вече не заема постовете декан на Медицинския факултет към Медицинския университет – Пловдив и началник на Клиниката по ревматология. Договорите ѝ са прекратени по взаимно съгласие.

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Защитата изтъкна, че Попова е дала подробни обяснения и съдейства на разследването. Според адвоката няма данни тя да се укрие или да въздейства върху свидетели, а домашен арест или парична гаранция биха били достатъчни.

Прокуратурата е против освобождаването ѝ

Държавното обвинение настоява Попова да остане в ареста. Според прокурора по делото схемата е била добре организирана и планирана, в нея са били въвлечени множество хора, а описаните практики са застрашавали общественото здраве.

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Прокуратурата посочва и опасност обвиняемата да повлияе на свидетели или други участници в разследването, въпреки че вече е напуснала ръководните си позиции.

Попова е обвинена за участие в организирана престъпна група, свързана с неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Според обвинението щетата надхвърля 3 млн. евро.

Разследването започна след акция в Клиниката по ревматология на 5 октомври. По данни на прокуратурата направления с невярно съдържание са били използвани за оформяне на фиктивни приеми, а в част от случаите са били използвани и кръвни проби от медицински персонал, за да се оформят документи за състоянието на пациенти – Шестима медици са с обвинения след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“.

Предстои Апелативният съд да се произнесе по жалбата на Попова.