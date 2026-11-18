Светлинен тунел ще води към Коледното градче по Главната в Пловдив

Нови арки, преместени светещи глобуси и празнична украса по бул. „Цар Борис III Обединител“ ще допълнят коледната премяна на града

Пловдив ще посрещне коледно-новогодишните празници с нови светлинни акценти по Главната улица и централните си пространства. Сред новостите тази година са допълнителни светещи арки, които ще оформят своеобразен фееричен тунел от светлина между площада пред бившето кино „Балкан“ и площад „Централен“.

Идеята е светлинната композиция да води пловдивчани и гостите на града към Коледното градче, което вече се изгражда на площада. Там ще бъдат разположени празничният базар и атракционите.

Чисто нова ще бъде и украсата над търговската част на Главната – в участъка от Първа районна до Римския стадион.

Под тепето забеляза и още една промяна в празничната визия на центъра. Светещите глобуси, които висяха там до миналата година, вече ще красят улица „Иван Вазов“.

Празнични светлини ще има и по централния булевард „Цар Борис III Обединител“. Украса ще бъде монтирана по електрическите стълбове в южната част на Тунела.

За коледната премяна на града ще се погрижат и районните администрации. По 30 000 евро са разпределени на всяко от районните кметства за празнична украса, съобщиха от пресцентъра на Община Пловдив пред Под тепето.

Така тази година празничната разходка из центъра ще предложи нови светлинни гледки, а част от познатата украса просто ще смени адреса си.