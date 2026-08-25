Обвинението поиска и тримата обвиняеми за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, да останат в ареста, съдът разглежда мерките им

Прокуратурата поиска и тримата обвиняеми по делото срещу пловдивската структура на „Кръв и чест“ да бъдат задържани под стража. Според държавното обвинение организацията е имала между 40 и 50 членове, активно е разпространявала неонацистки материали и е привличала все по-млади хора.

Пред Окръжния съд в Пловдив застанаха Ивайло Колев, Ивелин Велев и 18-годишният му син Теодор Велев. Колев, сочен от прокуратурата за ръководна фигура, обжалва оставането си в ареста. Срещу мерките на Ивелин Велев и сина му прокуратурата е подала протест.

При първоначалното разглеждане Колев беше оставен в ареста, Ивелин Велев беше освободен срещу гаранция от 1000 евро, а спрямо Теодор Велев не беше определена мярка за неотклонение.

Прокуратурата: Клубът не е бил за „обикновени разговори“

Според обвинението клубът, използван от групата, не е функционирал като място за политически, исторически или философски дискусии, а като пространство за разпространяване на идеология, насаждаща омраза и вражда, както и за привличане на нови членове.

Тримата са обвинени в проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, като Колев е привлечен като извършител, а Ивелин и Теодор Велеви – като негови помагачи.

При акцията и последвалите претърсвания са иззети знамена със свастики, нацистки символи, литература и други материали, свързани с неонацистката идеология.

Прокуратурата твърди, че всички обвиняеми са имали отношение към разпространяването на тези материали и към привличането на нови участници.

Фокус върху младите

Особен акцент в съдебната зала е поставен върху начина, по който според обвинението са набирани нови членове.

Прокуратурата твърди, че групата целенасочено е привличала млади хора, включително непълнолетни, които първоначално преминавали през своеобразен пробен период, преди да бъдат допускани по-активно до дейността ѝ.

Според обвинението Теодор Велев е имал активна роля именно при привличането на млади хора и довеждането им в клуба.

Държавното обвинение вижда и своеобразна приемственост между поколенията в семейството на Велеви. Според прокурора бащата и синът са подпомагали разширяването на кръга около Колев, като са осигурявали нови участници, които да бъдат въвличани в дейността на групата.

Проверяват връзка с нападения над чужденци

В съдебната зала е обсъждана и информация за нападението над непалски граждани в Пловдив.

Теодор Велев вече е подсъдим по отделно производство за насилие над чужденци. Прокуратурата твърди, че това престъпление трябва да бъде разглеждано и в контекста на идеологията, която той споделял с хора от близкото си обкръжение.

Разследващите проверяват и съпричастността на членове на групата към други физически нападения над чужди граждани в града.

В делото беше споменато и убийството на Младежкия хълм

По време на заседанието прокуратурата е представила и данни, свързани с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Според държавното обвинение част от членовете на групата са се притеснявали, че престъплението, извършено в близост до мястото, където са се събирали, може отново да привлече вниманието на полицията към тях.

Прокуратурата посочва още, че в нощта на задържанията е била организирана среща с адвокат, който да даде правни съвети на членовете на групата как да действат при евентуален контакт с полицията.

Има ли опасност да извършат ново престъпление?

Според обвинението такава опасност е реална, тъй като идеологията и дейността на обвиняемите не са били еднократни действия.

Прокуратурата твърди и че част от хората, свързвани с групата, се страхуват да дават показания.

Държавното обвинение смята, че сред последователите на организацията обвиняемите са възприемани като своеобразни герои, а публичността в социалните мрежи и популярността, която получават, допълнително засилват риска от нови противоправни действия.

Затова прокуратурата настоява Ивайло Колев, Ивелин Велев и Теодор Велев да бъдат оставени в ареста с най-тежката мярка „задържане под стража“.

Решението на Окръжния съд в Пловдив предстои.