Оставиха в ареста юношата, обвинен в убийство на майка си

Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо непълнолетен младеж, на възраст 14 г., обвинен за това, че на 09.10.2026 г. в гр. Пловдив, като непълнолетен, но е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, умишлено е умъртвил другиго – жена на 45 г. – престъпление по чл.116, ал. 1, т. 3 вр. чл. 115 вр. чл. 63, ал.1, т.1 от НК.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Окръжният съд прие, че макар и производството да е в начален етап, по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Съдът взе предвид обстоятелството, че лицето е непълнолетно и случаят е изключителен, и намери, че са налице реална опасност от укриване и от извършване на престъпление.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване в 3-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.