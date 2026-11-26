Зимната обстановка ще се усложнява през следващите дни, като до неделя снеговалежи ще обхванат по-голямата част от страната. В Северна България се очаква да се натрупа снежна покривка, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане. По-голямата част от настилките вече са обработени превантивно от областните пътни управления и фирмите, ангажирани с поддръжката.

В ранните часове температурите ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, което създава условия за образуване на поледици в Северозападна България, както и в долините на реките Струма и Места. През деня ще се затопли, но от северозапад още през нощта ще започнат дъждове, които утре ще се усилят, особено в Северозападните райони.

В събота се очакват ниски температури и опасност от заледявания и обледяване в Североизточна България и Източния Предбалкан. Силен снеговалеж се прогнозира в планинските проходи, докато в останалата част от страната ще има значителни количества дъжд.

В неделя снегът ще се разпространи в по-голямата част от България. Най-сериозни предпоставки за образуване на снежна покривка ще има в Северна България.

От АПИ призовават водачите да използват автомобили, оборудвани за зимни условия, да не предприемат пътувания с неподходящи гуми и да се движат със скорост, съобразена с времето и пътната обстановка. Спазването на дистанция е особено важно, за да не се затруднява движението и работата на снегопочистващите машини.

В ход е и третият етап на акция „Зима“, който започна на 21 ноември и продължава до края на месеца. Проверки се извършват за готовността на водачите и автомобилите за зимния сезон. От 15 ноември до 1 март превозните средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с протектор с дълбочина най-малко 4 мм.

Изображение: Агенция „Пътна инфраструктура“