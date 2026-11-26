Отличието е част от ежегодните награди на БХРА, с които организацията отличава хотели, ресторанти, туристически обекти и професионалисти в сектора

Гранд Резорт Павел Баня получи отличието за най-добър петзвезден луксозен балнеолечебен/медикъл СПА хотел на 2025 г. от БХРА

Гранд Резорт Павел Баня е отличен като най-добър петзвезден луксозен балнеолечебен/медикъл СПА хотел на 2025 г. в наградите на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

От организацията изтъкват, че носителят на приза таази година съчетава медицинска експертиза, природни ресурси и съвременни технологии, Гранд Резорт Павел Баня развива отличителен модел за здравен и уелнес туризъм в България.

Комплексът съчетава балнеолечение, медицински услуги и СПА, като разполага с медицински център. От асоциацията се аргументират и с концепцията „Дом на здравето“, според която комплексът предлага цялостен подход към възстановяването, а авторската Лунна концепция свързва СПА ритуалите с фазите на Луната. Уточнява се още, че екип от лекари и терапевти разработва програми, базирани на минералната вода в Павел баня.

Отличието е част от ежегодните награди на БХРА, с които организацията отличава хотели, ресторанти, туристически обекти и професионалисти в сектора.

Източник: БХРА