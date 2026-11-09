Стефан Колев от СУ „Христо Г. Данов“ защити тезата, че общите интереси и екипните занимания могат да бъдат противодействие на тормоза между учениците

Седмокласник от Пловдив говори пред стотици учители, директори и образователни експерти за агресията в училище и начините за нейното предотвратяване. Стефан Колев от VII „б“ клас на СУ „Христо Г. Данов“ беше сред участниците в Националната конференция „Умения за иновации в образованието 2026“, проведена на 6 и 7 ноември в София.

Пред аудитория от над 650 представители на образователната общност Стефан защити тезата, че споделените интереси, общите занимания и екипните дейности имат ключова роля в превенцията на агресията между учениците.

Той участва в разговора за тормоза в училище заедно с директора на училището си Гергана Аврамова, психолога Валентина Венкова и инж. Бояна Георгиева от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас. В дискусията беше поставен и въпросът как роботиката може да даде принадлежност и роля на деца, които иначе остават встрани от общността.

За Стефан темата не е само теоретична. Вече две години той е капитан на училищния отбор по роботика във FIRST LEGO League. Опитът му в тази роля му дава възможност да говори от позицията на ученик, който познава значението на сътрудничеството, общата цел и отговорността към екипа.

Според тезата, която представя, когато децата имат възможност да създават, да откриват и да постигат резултати заедно, те изграждат отношения на взаимно уважение и се учат да приемат различията си. Така училищните клубове и извънкласните занимания могат да бъдат не просто начин за запълване на свободното време, а среда за изграждане на общност и противодействие на агресията.

Конференцията „Умения за иновации в образованието“ събра в Интер Експо Център учители, директори, образователни лидери и представители на бизнеса и технологичния сектор. Организатори са Центърът за творческо обучение, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и BRAIN++.

Основната тема на тазгодишното издание беше как образованието да подготвя децата за свят, в който изкуственият интелект и алгоритмите все по-силно променят начина, по който учим и работим. Сред участниците бяха заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева, еврокомисарят Екатерина Захариева с видеопослание, журналистката Аделина Радева и проф. Сугата Митра.

Пловдив имаше и още свои представители на форума. Заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Пламен Панов участва в панела „Ако AI е бъдещето, кой ще го научи да бъде човек? Успешният пример на първата AI община“, където представи образователната политика на общината и внедряването на изкуствения интелект в училищата.

В дискусията се включиха още Светлана Михайлова от Google for Education и Елена Вързилова, учител по български език и литература в ЕГ „Иван Вазов“. В конференцията участва и началникът на общинския отдел „Образование“ Донка Щилянова.

На фона на разговорите за технологиите и професиите на бъдещето думите на един седмокласник напомниха, че важна част от образованието остава и умението да живеем заедно.