Няколко десетки граждани се събраха тази вечер пред Община Пловдив в подкрепа на отстранения от поста кмет на Варна Благомир Коцев. Протестът, организиран от „Продължаваме Промяната – Пловдив“ и ДСБ – Пловдив, премина под мотото „Заедно с Благо, срещу мафията!“.

Протестиращите заявиха подкрепа за Благомир Коцев и настояха за зачитане на демократичния избор, върховенството на закона и основните права и свободи. Повод за демонстрацията е решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на мандата на кмета.

Прекратиха предсрочно мандата на кмета на Варна Благомир Коцев

Организаторът на протеста Тодор Токов определи посегателство над Коцев като посегателство над демокрацията и определи като циничен наичнът, по който хора с прякори отнемат поста му и зачеркват гласа на всеки, който е дал вота си за него.

След края на демонстрацията участниците заявиха, че ще се присъединят и към протеста срещу насилието над жени, за да изразят солидарност с неговата кауза.

Протестът в Пловдив е на фона на декларация на общинските съветници от ПП–ДБ, които определиха отстраняването на Коцев като посегателство срещу демократичния избор на варненци. В позицията си те призоваха колегите си във Варна да не пристъпват към избор на временно изпълняващ длъжността кмет, преди съдът да се произнесе по искането за спиране на предварителното изпълнение на решението на ОИК.