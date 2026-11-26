Д-р Калин Калинов е назначен за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Новината е съобщена от Министерството на здравеопазването на официалния му сайт.

Калинов заема поста след освобождаването на Иванка Динева, която през септември подаде оставка по лични причини. Оттогава агенцията беше без титуляр на ръководната позиция.

Динева беше назначена за първи път начело на ИАМН през 2023 г. През февруари 2026 г. беше освободена, като определи решението като политическо, а през юни отново се върна на поста. В края на септември тя напусна за втори път.

Новият директор е завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1988 г. След това придобива специалност по акушерство и гинекология в Медицинска академия – София. Има и магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ – Пловдив, съобщават от здравното министерство.

Д-р Калин Калинов има над 35 години професионален стаж в здравеопазването. През кариерата си е работил в различни лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, включително на ръководни позиции.

Натрупал е значителен управленски и административен опит в сферата. От 2019 до 2024 г. е директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив, където отговаря за координацията, организацията и контрола върху дейността на общинските лечебни заведения.

Изображение: Министерство на здравеопазването