Клубът на „Кръв и чест“ в Пловдив е действал от две години

Сред 18-те задържани са три момичета, баща и двамата му синове, както и участник в побоя над непалските граждани

По данни на ОД на МВР – Пловдив задържаните принадлежат към международната организация „Кръв и чест“, свързвана с неонацистка идеология – ВИДЕО

В клуба вече е имало полицейска проверка през ноември 2023 г., а сред задържаните сега е и наемателят на помещението

Полицията е следяла и преди дейността на помещението в Пловдив, в което при акцията срещу неонацистката организация „Кръв и чест“ бяха задържани 18 души, съобщи ст. ком. Васил Костадинов. По данни на ОД на МВР – Пловдив групата се е събирала там периодично от около две години.

Още през ноември 2023 г. на същия адрес е извършена проверка. Тогава отново са открити предмети със свастики и е било образувано досъдебно производство, което впоследствие е прекратено.

При снощната акция са извършени претърсване и изземване в клуба, като са открити различни предмети и материали, свързани с неонацистката идеология. По случая е образувано ново досъдебно производство, а процесуални действия продължават и на други адреси.

Баща и двамата му синове сред задържаните

Сред 18-те арестувани са баща и двамата му синове. Единият от тях е 18-годишният младеж, който беше задържан и обвинен за нападението над непалските граждани. Той беше освободен от съда преди 5 дни срещу гаранция от 700 евро.

Костадинов потвърди, че именно той е сред задържаните при настоящата акция. По думите на ст. комисаря бащата не е установен като ръководител на групата, а дали изобщо са били разпределени конкретни функции и роли предстои да бъде изяснено.

Сред арестуваните има и три момичета. Няма малолетни, а единственото непълнолетно лице е 17-годишно момиче, което през септември ще навърши 18 години.

Задържаните са хора с различни професии и интереси, посочват от полицията. Част от тях са криминално проявени, а сред групата има и осъждани.

Връзката с убийството на Младежкия хълм

Полицията отново подчертава, че сред задържаните няма човек, който да е присъствал при убийството на Георги Кузев.

Има обаче свързани лица с младежите, които са били на Младежкия хълм в нощта на престъплението. Именно тези връзки в момента се проверяват.

До групата се е стигнало след съвместна работа на ОДМВР – Пловдив и ДАНС. Разследването за убийството на Георги Кузев продължава отделно под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

На този етап полицията няма данни задържаните при акцията да са извършвали други нападения или прояви на насилие. Проверява се обаче дали сред тях има лица, които познават някои от петимата непълнолетни, обвинени за убийството.

Клуб, който не работи като заведение

Помещението, в което са се събирали, не функционира като постоянно работещо заведение. По данни на полицията хората са се уговаряли помежду си и са се събирали периодично.

Снощи, по време наа акцията и преди нея, в клуба е била гледана футболната среща между „Лудогорец“ и „Ботев“ (Пловдив).

Наемателят на помещението е сред задържаните. Според полицията по време на претърсването е имало опит да не бъде осигурен достъп до някои заключени помещения. Адвокат, който се е появил на място, е давал указания на наемателя да не съдейства на разследващите и да не отваря заключените помещения. Това обстоятелство е описано в протокола от процесуалното действие.

снимка: бнр-пловдив

Неонацистка идеология и международни връзки

По данни на ОД на МВР – Пловдив задържаните принадлежат към международната организация „Кръв и чест“, свързвана с неонацистка идеология.

Полицията уточнява, че към момента разследването е в много ранен етап и не може да каже дали всички задържани са членове в строго организационен смисъл или какви точно са функциите на отделните лица.

Проверява се и дали групата има още участници. По думите на ст. комисар Костадинов е вероятно да има лица, които все още не са установени.

Всички 18 души са задържани за срок до 24 часа. Част от тях може да бъдат освободени, а дали и на кого ще бъдат повдигнати обвинения, ще решат наблюдаващите прокурори.

Разследването продължава.

Вижте пълен запис от извънредния брифинг на полицията