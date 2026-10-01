Община Пловдив облекчава отчитането на личните асистенти

Във връзка със създалата се ситуация и постъпилите сигнали за образуване на опашки от лични асистенти, назначени по делегираната от държавата дейност „Механизъм лична помощ“, при представянето на месечните им отчети на ул. „Петко Д. Петков“, Община Пловдив предприе незабавни мерки за облекчаване на отчетния режим. В тази връзка са разкрити четири допълнителни гишета, на които личните асистенти могат да предоставят необходимата отчетна документация.

Причината от настоящия месец да бъде променен срокът за предоставяне на отчетите е предписание на Инспектората на Агенцията за социално подпомагане. С него на Община Пловдив е разпоредено да преустанови досегашната практика за приемане на отчетите по всяко време на месеца и да спазва изискванията на чл. 32, ал. 2 от Закона за личната помощ, съгласно който отчетите се предоставят в първите три работни дни на месеца.

Още преди седмица ръководителят на услугата Христо Чакмаков е информирал ръководството на Община Пловдив, че промяната в сроковете ще доведе до очаквано струпване на голям брой лични асистенти на едно място. В резултат на това са предприети своевременни организационни мерки за осигуряване на допълнителен капацитет и за ограничаване на времето за изчакване при подаване на отчетите, при стриктно спазване на нормативните изисквания.

Община Пловдив оценява високо труда и отговорността на всеки личен асистент и поднася своите извинения за създаденото неудобство и необходимостта от изчакване. В същото време общината е длъжна да спазва действащата нормативна уредба и предписанията на компетентните държавни институции и не може едностранно да променя установените със закон срокове.

С оглед на възникналото напрежение и необходимостта от намиране на дългосрочно решение ръководителят на услугата Христо Чакмаков е иницирал разговори с всички районни кметове в Община Пловдив. Търси се съдействие от тях за обсъждане на възможности за разкриване на временни пунктове за приемане на отчети през първите три работни дни на месеца във всеки един район. Това ще гарантира по-удобна, ефективна и предвидима организация на процеса по отчитане на труда на личните асистенти, без да се създават затруднения както за тях, така и за администрацията.

Отчетите ще се приемат в часовия диапазон от 08:30 до 17:00 часа на 1, 2 и 5 октомври на следните адреси:

ул. „Калина“ № 61, в Центъра за социални и здравни услуги;

ул. „Трети март“ № 33, в сградата на социална услуга „Асистентска подкрепа“;

ул. „Петко Д. Петков“ № 6А, в двора на Дирекция „Социална политика“;

бул. „Цариградско шосе“ № 102, в двора на КСУ „Св. Георги“.

Снимка: Georgi Andreev