Sensata отбелязва 25 години в България

Събитието отбеляза важен етап от развитието на Sensata в България и беше кулминацията на едногодишна програма от чествания за служителите и техните семейства в Ботевград, Пловдив и София.



От началото на дейността си в България през 2001 г. Sensata се превърна в най-голямата компания в автомобилната индустрия в страната и един от водещите производители на технологични продукти. Днес приблизително 3500 служители работят в областта на инженерните дейности, научноизследователската и развойната дейност, изпитванията, производството, обслужването на клиенти и бизнес услугите.



През изминалия четвърт век Sensata България се утвърди като едно от най-значимите звена на компанията в Европа, подпомагайки клиентите в преодоляването на сложни предизвикателства в автомобилната индустрия, индустриалните технологии и електрификацията.



Екипите на Sensata в България помагат на клиентите да решават сложни предизвикателства в областта на превозните средства, специализираната техника, индустриалните технологии и електрификацията. Те проектират, разработват и произвеждат технологии, които допринасят за безопасната, ефективна и надеждна работа на превозни средства и оборудване. Сред тях са усъвършенствани сензори, които следят температура, налягане, позиция, скорост и електрически параметри както при превозни средства с двигатели с вътрешно горене, така и при новото поколение електрически платформи.



В изказването си по време на събитието Стефан фон Шукман, главен изпълнителен директор на Sensata Technologies, подчерта стратегическото значение на България за глобалната дейност на компанията.



„Днес приблизително 3500 колеги работят в Ботевград, Пловдив и София. Това прави България едно от най-важните звена в европейската ни мрежа и ключова част от обслужването на нашите клиенти по света. През последните 25 години изградихме изключително стабилна основа, специалисти на световно ниво, задълбочена техническа експертиза и култура, която насърчава иновациите и адаптивността.“



Той допълни: „Оставаме ангажирани с инвестициите в иновации и с развитието на компетенции, ресурси и партньорства, които ще създават възможности и ще подкрепят растежа през следващите години.“



През последните години Sensata България получи редица отличия за високите си оперативни резултати и организационната си култура, сред които наградата „Фабрика на годината“ на „Капитал“ и наградата „Екип на годината“ на списание „Мениджър“.



Томи Вер Елст, генерален мениджър на Sensata България, акцентира върху приноса на служителите за успеха на компанията и възможностите за бъдещо развитие.



„Първите 25 години ни дадоха стабилна основа. Сега сме съсредоточени върху следващия етап от развитието си. Предстои да въведем нови продукти и технологии в България, а нашите екипи продължават да намират по-ефективни и по-безопасни начини да обслужват клиентите ни и да подкрепят местните общности.



По повод тази годишнина искам да благодаря на служителите ни в Ботевград, Пловдив и София. Тяхната отдаденост и устойчивост изградиха отличната репутация, с която Sensata се ползва днес. Екипната работа винаги е била в основата на нашия успех и тази годишнина е празник на всеки колега, допринесъл за него.“



В условията на развиващи се пазари и технологии Sensata продължава да развива мобилността и индустриалните технологии чрез иновации в сензорните решения, електрификацията и автоматизацията. Компанията инвестира в капацитетите, ресурсите и партньорствата, необходими за дългосрочен растеж и за посрещане на променящите се потребности на клиентите.



Двадесет и пет години след началото на дейността си в България Sensata запазва доверието си в специалистите и индустриалния потенциал на страната и гледа напред към следващия етап на растеж и партньорство.



За Sensata Technologies

Sensata Technologies е глобална компания за индустриални технологии, която работи за по-безопасен, по-чист и по-устойчив свят, движен от електрификацията. Чрез широкото си портфолио от сензори за критично важни приложения, компоненти за електрическа защита и решения с интегрирани сензорни технологии Sensata помага на клиентите си да отговарят на все по-сложните инженерни изисквания и изисквания за експлоатационни характеристики. С над 16 000 служители и дейност в 13 държави компанията обслужва клиенти от автомобилната индустрия, промишлеността, авиационната и космическата индустрия, отбраната и сектора на оборудването за търговски и специализирани приложения. Научете повече на sensata.com и следвайте Sensata в LinkedIn, Facebook, Instagram и X.