Кметът, председателят на Общинския съвет, 10 съветници или инициативен комитет от 100 граждани вече могат да поискат отнемане на отличието

Общинският съвет на Пловдив прие промени в Наредбата за символиката и отличията на общината, с които за първи път подробно се регламентира процедурата за отнемане на званието „Почетен гражданин на град Пловдив“. Измененията въвеждат и нов ред за предварителна оценка на предложенията за най-високите общински отличия.

Предложение за отнемане на званието вече могат да внесат кметът на Пловдив, председателят на Общинския съвет, група от най-малко 10 общински съветници или инициативен граждански комитет, подкрепен от поне 100 души.

Искането трябва да бъде мотивирано и да съдържа конкретни факти и обстоятелства. Предвидени са три основания за отнемане на отличието: влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, поведение, което съществено накърнява престижа и доброто име на Пловдив, или писмено искане от самия почетен гражданин.

В процедурата е заложена и възможност удостоеното лице да представи становището си, когато това е възможно. Окончателното решение за отнемане на званието ще бъде в правомощията на Общинския съвет.

Промените засягат и реда за присъждане на отличията.

Комисия ще оценява кандидатите за почетното звание

С новия чл. 44а се предлага създаването на специализирана комисия, в която ще участват общински съветници, заместник-кметът с ресор „Култура“ и експерти от общинската администрация.

До 15 март всяка година комисията ще трябва да разглежда постъпилите предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин“. След оценката председателят ѝ ще предава на председателя на Общинския съвет цялата преписка, придружена от мотивирано становище – за присъждане на отличието или за отказ.

Предложенията ще стигат до гласуване в местния парламент след становището на комисията и при наличие на положително становище от Съвета на председателите на политическите представителни групи в Общинския съвет. Така се въвежда допълнителен етап на предварителна оценка, преди съветниците да вземат окончателното решение.

От обществените консултации до гласуването

Предложението за регламентиране на процедурата за отнемане на почетното звание е допълнено по време на обществените консултации, съобщихаа от местния парлаамент. Включването на възможност за граждански инициативен комитет с минимум 100 участници създава формален механизъм, чрез който и граждани могат да поставят въпроса пред местната власт, без да е необходимо да разполагат с подкрепата на общински съветници или на кмета.

Същевременно изискването за конкретни факти, мотивирано предложение и възможност засегнатият да изрази становище предвижда процедурни гаранции при разглеждането на подобни искания.

С приетите изменения се въвежда по-ясна процедура както за присъждането на най-високите отличия на Пловдив, така и за отнемането им. Досега наредбата не уреждаше подробно реда, по който званието „Почетен гражданин“ може да бъде отнето.