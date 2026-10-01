Камери за видеонаблюдение са проследили движението на Славчо Мегеров, сочен като физическия извършител на убийството на Илиян Филипов. Те са засекли 51-годишния мъж с богато криминално минало около самото местопрестъпление в квартал „Христо Смирненски“ във времето на покушението. Хванали са и автомобила, в който той бе арестуван край столичния хотел Хемус часове след тежкото престъпление. Именно леката кола е ключова в проследяването на движението на Мегеров, локализирането му в последствие и последващия му арест в София.

Днес вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че МВР няма никакви съмнения, че е задържало физическия извършител. Посочи, че няколко часа след убийството разследващите вече имали очертана посока, в която да върви издирването на убиеца. Полицията имала ясна идея кого точно търси и е предприела конкретни действия извършителят да бъде открит и задържан по-късно през деня.

По информация на Под тепето Мегеров и автомобилът му са документирани от камери в района на местопрестъплението и във времето на трагедията. Чрез частни устройства за видеонаблюдение и тези по градската пътна мрежа въпросният автомобил Ауди комби, тъмен на цвят, е бил проследен при движението си из Пловдив в моментите след самото убийство. Неслучайно вчера сутринта на организираните от полицията КПП-та са били проверявани само тъмни автомобили Ауди в комби модификация от същия модел.

Според наши източници разследващите са установили и всички детайли преди самото тежко престъпление, както и движението на самия Илиян Филипов.

Във вчерашния ден на журналистите направи силно впечатление нещо, което сякаш до този момент не се е случвало, или поне се е случвало изключително рядко. В рамките на разследването, до самия арест на заподозрения, нямаше абсолютно никакъв теч на информация, а тя в конкретика не е била никак малко. Причината за това, че още от самото начало в действията си полиция и служби са работили по конкретна следа с конкретен предполагаем извършител. Нещо, което почти не се е случвало при показните поръчкови разстрели, извършвани от професионални килъри, които най-често остават абсолютно невидими, при това завинаги.