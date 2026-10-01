ПИМК Холдинг: Всички дружества от групата продължават своята работа със същия интензитет

От Ръководството на групата от фирми на ПИМК Холдинг излязоха с изявление в профила на компанията във фейсбук днес. В деня след смъртта на Илиян Филипов от холдинга се обърнаха към всички свои клиенти, доставчици, партньори и приятели, за да благодарят за подкрепата и да уверят, че дейността му продължава въпреки трагедията:

„В този тежък за всички нас момент ръководството на дружествата от групата ПИМК ви благодари за подкрепата и съпричастността след загубата на Илиян Филипов.

Искаме да ви уверим, че всички дружества от групата продължават своята работа със същия интензитет. Поетите към вас ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите уговорки, а текущите проекти и услуги продължават без прекъсване.

Компаниите са финансово стабилни. Ръководните екипи и служителите ни са на своите места и остават на разположение по всички текущи въпроси. Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате.

Благодарим ви за доверието и за дългогодишните партньорства!“.