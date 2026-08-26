Как Пловдив може да спре агресията сред децата

Медико-социален център за тийнейджъри, външни психолози и по-строги мерки в училищата са сред първите предложения след трагедията на Младежкия хълм

Сериозна промяна в дисциплинарните мерки и нормативната уредба предлага екипът на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив

Три конкретни становища с предложения за превенция на агресията и тежките противообществени прояви сред децата са постъпили при обществения посредник на Пловдив Борислав Стаматов, след срещата на институциите, провокирана от трагичния случай на Младежкия хълм.

Идеята е разговорът между институциите да не остане само на ниво констатации, а да доведе до конкретни мерки. Срокът за изпращане на предложенията все още не е изтекъл, след което всички становища ще бъдат систематизирани и насочени към институциите, които имат правомощия да ги реализират.

Сред първите идеи има както предложения за повече психологическа и социална подкрепа на децата, така и за по-строги правила и санкции в училищата.

Център за тийнейджъри преди проблемът да стане криза

Психотерапевтът и психолог Йорданка Христозова-Мандраджиева предлага Пловдив да създаде пилотен медико-социален център за юноши между 12 и 18 години.

Моделът предвижда нископрагово звено, в което специалисти да работят с деца и семейства още при първите признаци на проблемно поведение. Целта е да се реагира преди ситуацията да стигне до отпадане от училище, употреба на психоактивни вещества, насилие или необходимост от психиатрична и институционална намеса.

Предлага се пилотният проект да продължи 12 месеца и да обхване 10 училища от различни райони на Пловдив.

Според предложението центърът няма да замества училищните психолози, социалните и здравните услуги или Центъра за психично здраве, а ще действа като връзка между детето, семейството, училището и специалистите.

Христозова-Мандраджиева предлага и създаването на външни мултидисциплинарни екипи за най-тежките случаи. Те трябва да оценяват не само поведението на детето, но и семейната и социалната му среда, отношенията с връстниците и ситуацията в училище.

Сред идеите е и задължителна програма за превенция на агресията, развитие на модела „Стъпки заедно“, включване на външни специалисти и супервизия за училищни психолози, педагогически съветници и екипи.

„Необходимо е да чуем самите деца“

Психологът Теодора Канева поставя друг акцент – децата сами да бъдат питани какво се случва около тях и какво според тях може да предотврати бъдещи инциденти.

Предложението е специалисти, които не са част от училищната среда, да разговарят директно с учениците. От тези разговори трябва да бъдат изведени конкретни мерки за превенция.

Идеята е да се търсят нови решения, вместо механично да се повтарят подходи, които вече са показали, че не работят.

Това поставя и един от ключовите въпроси в дискусията – доколко възрастните действително чуват младите хора, когато разработват политики за тях.

Хуманитарната гимназия иска по-строги правила

По-сериозна промяна в дисциплинарните мерки и нормативната уредба предлага екипът на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

От училището настояват за промени в Закона за предучилищното и училищното образование и преразглеждане на част от санкциите при системни нарушения, тормоз и агресия.

Сред предложенията е отпадане на санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в друго училище“, както и регламентирано отстраняване от учебни занятия при нарушения на дисциплината.

Предлага се още по-голяма отговорност на родителите и възможност за общественополезен труд в полза на училището и общността при по-леки провинения.

Телефоните, социалните мрежи и достъпът до училищата

Сред по-строгите предложения на гимназията са пълна забрана за използване на телефони в училище и забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години.

Предлага се и училищата и дворовете им да бъдат затваряни и достъпът на външни лица да бъде контролиран по време на учебните занятия.

Други идеи са учениците да не напускат училището през междучасията, да бъдат осигурени места за хранене и почивка и да се засили контролът върху търговците около училищата.

От гимназията настояват за сериозни санкции за обекти, които продават на ученици тютюневи изделия, алкохол и енергийни напитки, както и за санкции при доказана употреба на такива продукти в района на училището.

Предлага се и по-строг контрол върху медицинските бележки и преразглеждане на възможността за 15 дни отсъствия по семейни причини.

Какво следва

Омбудсманът Борислав Стаматов уточнява, че постъпилите предложения не представляват позиция на обществения посредник, а са становища на техните автори.

След изтичането на срока всички предложения ще бъдат обобщени и разделени според това кой може да ги реализира – Община Пловдив, Регионалното управление на образованието и Министерството на образованието, здравните и социалните институции, МВР или Народното събрание.

Особено внимание ще бъде отделено на мерките, които могат да бъдат приложени директно в Пловдив, както и на тези, за които са необходими законови промени.

Така срещата след трагедията на Младежкия хълм може да се превърне от поредния институционален разговор в начало на конкретна дискусия за това какво може да се промени преди следващия тежък инцидент.