Внесоха в парламента „Закона на Георги“: Искат до 20 години затвор за непълнолетни убийци

Нова промяна в наказателното законодателство, насочена към случаите на тежки умишлени убийства, извършени от непълнолетни, е внесена в Народното събрание. Документът е озаглавен Анекс „Фаза 2“ към Гражданския ултиматум „Законът на Георги“ и е официално входиран на 14 август с № ПГ-52-6194-И-58.

Предложението е свързано с чл. 63 от Наказателния кодекс и цели да промени начина, по който се определят наказанията за непълнолетни над 16 години, извършили умишлено убийство при особена жестокост и предумисъл.

Вносителят Ивайло Бундов настоява да бъде създаден специален режим за престъпленията по чл. 116 от НК. Според изложеното в документа действащата разпоредба предвижда за непълнолетни, навършили 16 години, определени тежки наказания да бъдат заменяни с лишаване от свобода от 5 до 12 години.

Искат наказание от 15 до 20 години

В анекса се предлага нова алинея в чл. 63, която да изключи прилагането на този общ режим, когато престъплението е по чл. 116 и е извършено от непълнолетен, навършил 16 години.

Предложеният текст предвижда в тези случаи наказанието да бъде лишаване от свобода от 15 до 20 години.

В документа се посочва, че искането е продължение на вече заявените настоявания за промени в Наказателния кодекс, свързани с наказанията за тежки убийства.

Поводът е убийството на Георги Кузев

Като мотив за новото искане Бундов посочва жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Той се представя като официален свидетел по досъдебното производство и посочва, че е предал на прокуратурата, ГДБОП и Главна дирекция „Национална полиция“ повече от два часа видеозаписи от социалните мрежи.

По думите му записите съдържат материали, свързани с публични гаври с паметта на жертвата и твърдения на лица, че са заснели престъплението. В анекса се посочва, че тези материали вече са приобщени към досъдебното производство.

Вносителят настоява депутатите да разгледат предложението като част от законодателните мерки след случая в Пловдив. В документа се отправя призив към Народното събрание да предприеме промени в наказателното законодателство, които според авторите му да ограничат възможността за значително намаляване на наказанията при най-тежките престъпления, извършени от непълнолетни.

Анексът е адресиран до председателя на 52-рото Народно събрание, Комисията по правни въпроси и парламентарните групи.