Двама 17-годишни и 15-годишен бяха привлечени към наказателна отговорност в четвъртък, прокуратурата ще поиска постоянен арест и за тримата

Днес Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на още трима непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Заседанието е насрочено за обедните часове.

Нови трима обвиняеми за убийството на Младежкия хълм

Двама от новите обвиняеми са на 17 години, а третият е на 15. Вчера Окръжната прокуратура в Пловдив ги привлече към наказателна отговорност за умишленото убийство, извършено в съучастие с останалите петима непълнолетни, които вече са обвиняеми по делото.

Според прокуратурата събраните до момента доказателства – свидетелски показания, видеозаписи и експертиза на дрехите на тримата – дават основание да се приеме, че те са участвали в побоя. По дрехите им са открити петна от човешка кръв, а разследването е установило, че са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Георги Кузев.

Тримата са дали обяснения пред разследващите в присъствието на адвокатите си. С прокурорско постановление са задържани за срок до 48 часа, а днес прокуратурата ще поиска от съда да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

С новите обвинения броят на непълнолетните обвиняеми по делото за убийството на Младежкия хълм достигна осем – шест момчета и две момичета. За петима от тях съдът вече е постановил постоянен арест.

Случаят е от 4 август, когато 37-годишният Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм. Той беше откаран в болница, но почина няколко часа по-късно.

По време на досегашното разследване стана ясно, че нападението е било заснето, а прокуратурата квалифицира престъплението като извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Очаква се днес съдът да прецени има ли достатъчно данни за обосновано предположение за участието на тримата в престъплението и налице ли са основания те да останат в ареста.

Репортер на „Под тепето“ ще следи заседанието от Окръжния съд в Пловдив. Очаквайте подробности.