Разследващи свързаха убийството от Младежкия с брутален побой над непалци през юли

Задържаха двама тийнейджъри за побой над непалски граждани на бул. „Руски“. До ареста им се е стигнало посредством разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. По информация на разследващите органи в телефона на един от задържаните и обвиняем за убийството на Младежкия хълм е открит видеоклип от побоя над туристите. В него участниците-нападатели са други тийнейджъри, но се предполага, че групата е контактувала по между си и си е разменяла подобни записи.

От Районна прокуратура-Пловдив съобщиха, че са привлечени като обвиняеми младеж на 18 г. и непълнолетно момче на 17 г. за това, че 24 срещу 25 юли в съучастие като извършители, по хулигански подбуди причинили леки телесни повреди на на двама граждани на Непал – на 33 и на 27 г., довели до причиняване на болка и страдание. Единият от обвиняемите е непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Oт „лов на педофили“ и крайни нацистки идеи до убийството на Младежкия хълм

На 24 срещу 25 юли в полунощ в Пловдив обвиняемите се намирали в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“. Те забелязали, че на стълби, в близост до тротоара, се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. Обвиняемите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на тел. 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед.

По случая е било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени вчера след започналото разследване за извършеното умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. При проведените процесуално-следствени действия в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата обвиняеми са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж.

18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а нeпълнолетният – за срок до 48 часа.

На 12 август Районна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.