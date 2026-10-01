Ботев с призив за мача срещу Славия: Всички за Илиян!

Ботев Пловдив пусна билетите за мача със Славия на Колежа на 10 октомври на символична цена с призива „Всички за Илиян!“.

“ Илиян Филипов имаше голяма мечта – да види стадион „Христо Ботев“ пълен с фенове до краен предел. Затова взехме решение – цената на билетите за мача със Славия за всички сектори ще бъде 1 евро. Билетите за мача, който е на 10 октомври от 20:00 часа, вече са в продажба в клубния магазин и онлайн на kolezha.bg. Закупените до момента пакетни билети и абонаментни карти ще важат за мача. Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом – стадион „Христо Ботев““, написаха от клуба.