Костадин Филипов поема ръководната роля в Ботев

Синът на Илиян Филипов- Костадин се очаква да поеме ръководната роля на баща си във футболен клуб Ботев Пловдив. Такива сигнали идват стадион „Христо Ботев“, почернен от смъртта на президента.

Към този момент кончината на финансовия благодетел на „канарчетата“, изправил клуба на крака и го стабилизирал финансово само за година, е единствената тема сред представителите на ръководството, треньорския състав и футболистите. Ситуацията е тежка, но всички са решени да излязат от нея в името на Илиян Филипов, който желаеше да завърши напълно стадиона и да види любимия си Ботев на челните места в родния футбол.

В мача със Славия на 10 октомври тимът ще излезе с черни екипи. Дотогава обаче трябва да е ясна посоката, в която ще тръгне Ботев след трагедията. Очаква се именно Костадин Филипов да се нагърби със сложната задача да осъществи мечтата на баща си. От клуба застават плътно зад него и заявяват своята пълна подкрепа към наследника на Илиян Филипов.