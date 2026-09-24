Виктория остава в ареста: съдът вижда риск да влияе на свидетели по делото за убийството на Младежкия хълм

Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за 16-годишната обвиняема за смъртта на Георги Кузев

16-годишната Виктория, обвинена заедно с още седем непълнолетни за смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Апелативният съд в Пловдив днес потвърди мярката „задържане под стража“, като решението е окончателно.

16-годишната Виктория, обвиняема за убийството на Младежкия хълм иска свобода

Делото бе гледано при закрити врата. Защитата на момичето поиска промяна на мярката, но съдът прецени, че и към този момент са налице основания тя да остане задържана.

Сред мотивите на магистратите е посочената реална опасност Виктория да въздейства върху свидетели по разследването, включително чрез социалните мрежи. Съдът отчете и тежестта на престъплението, за което тя е привлечена като обвиняема, както и начина, по който според събраните до момента доказателства е било извършено.

Припомняме, че на 14 септември Окръжният съд в Пловдив също отказа да измени мярката на непълнолетната. Тогава съдът посочи, че продължава да съществува обосновано предположение за съпричастността ѝ към престъплението, както и опасност при по-лека мярка да бъде извършено ново престъпление.

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По случая вече са събрани значителен обем материали. Досъдебното производство е в 14 тома, в които са включени писмени, гласни, веществени доказателства и експертизи.

Според прокуратурата 17-годишно момиче от групата се е представило в чат с Георги Кузев като 15-годишна и е уговорило среща с него на Младежкия хълм. По данни на държавното обвинение след това групата е нападнала мъжа, като участниците са му нанасяли удари и са извършвали унизителни действия.

Защитата на двете момичета, обвинени по случая, поддържа, че те не са участвали пряко в побоя. Прокуратурата твърди обратното – че и двете са нанесли удари на Кузев.

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Разследването продължава. Виктория, както и останалите обвиняеми, се ползва с презумпцията за невиновност до влизане в сила на присъда.