16-годишната Виктория, обвиняема за убийството на Младежкия хълм иска свобода

Апелативният съд в Пловдив днес разглежда жалбата ѝ срещу решението да остане в ареста

16-годишната Виктория, една от осемте непълнолетни обвиняеми по делото за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, отново ще поиска да излезе от ареста.

Апелативният съд в Пловдив разглежда днес жалбата на момичето срещу решението на Окръжния съд от 14 септември, с което най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, беше потвърдена. Заседанието е насрочено за 10:00 часа.

Девойката е обвинена заедно с още седем непълнолетни за смъртта на Георги Кузев, който почина след побой на 4 август в района на Младежкия хълм.

Според обвинението групата е примамила 37-годишния мъж на среща чрез интернет комуникация, след което е последвал побой. Прокуратурата поддържа, че в нападението са участвали всички обвиняеми, включително двете момичета.

Защитата на Виктория от своя страна оспорва участието ѝ в самия побой.

При предходното разглеждане на мярката Окръжният съд е приел, че продължава да съществува обосновано предположение за съпричастност на момичето към престъплението. Съдът е посочил, че няма опасност тя да се укрие, но е налице опасност от извършване на престъпление при по-лека мярка.

Магистратите са отчели и непълнолетието ѝ, като са дали указания да бъде осигурена възможност Виктория да продължи образованието си, докато е в ареста. Разпоредено е също да бъде изготвена съдебна психолого-психиатрична експертиза спрямо нея и останалите непълнолетни обвиняеми.

По делото обвиняемите вече са осем – шест момчета и две момичета. Всички са непълнолетни.

Няма да има други обвиняеми за убийството на Младежкия хълм

Апелативният съд днес трябва да реши дали да потвърди задържането на Виктория или да определи по-лека мярка за неотклонение.

Очаквайте подробности.