Времето в Пловдив на 1 октомври 2026 г.

Есенен ден с разкъсана облачност и температури до 20 градуса

Преимуществено спокойно и сравнително топло за началото на октомври ще бъде времето в Пловдив в четвъртък. Температурите под тепетата ще бъдат между 9° и 20°, а облачността ще е разкъсана, според прогнозите за деня.

Сутринта термометрите ще показват около 9–10 градуса, а в следобедните часове въздухът ще се затопли до 20°. Вятърът ще бъде слаб до умерен, без очаквания за съществени валежи.

Изгревът на слънцето е в 7:17 ч., а залезът – в 19:04 ч. Продължителността на деня ще бъде 11 часа и 47 минути.

Снимка: Rossitsa Revova