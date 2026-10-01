АктуалноЖивотНовини

Времето в Пловдив на 1 октомври 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:51ч, четвъртък, 1 октомври, 2026
0 131 Преди по-малко от минута

Есенен ден с разкъсана облачност и температури до 20 градуса

Преимуществено спокойно и сравнително топло за началото на октомври ще бъде времето в Пловдив в четвъртък. Температурите под тепетата ще бъдат между 9° и 20°, а облачността ще е разкъсана, според прогнозите за деня.

Сутринта термометрите ще показват около 9–10 градуса, а в следобедните часове въздухът ще се затопли до 20°. Вятърът ще бъде слаб до умерен, без очаквания за съществени валежи.

Изгревът на слънцето е в 7:17 ч., а залезът – в 19:04 ч. Продължителността на деня ще бъде 11 часа и 47 минути.

Снимка: Rossitsa Revova

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:51ч, четвъртък, 1 октомври, 2026
0 131 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина