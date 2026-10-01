Арестуваният Славчо Мегерев и бизнесменът се познавали от години и имали работни отношения, прокуратурата ще поиска постоянен арест за обвиняемия

Финансов спор и неуредени взаимоотношения по тази линия са в основата на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Това съобщиха разследващите на извънреден брифинг тази вечер в Пловдив.

Какви точно са били споровете между вече обвиняемия за тежкото умишлено престъпление Славчо Мегерев и собственика на ПИМК, разследващите не пожелаха да разкрият на този етап от досъдебното производство.

Директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов подчерта пред журналисти, че са събрани достатъчно доказателства, за да бъде задържаният привлечен като обвиняем. Така той коментира и съмненията, появили се в социалните мрежи заради разликата между физиката на Мегерев и тази на мъжа от разпространената в интернет снимка от охранителна камера, чийто произход не е изяснен публично.

Според прокуратурата обвиняемият и жертвата се познавали от много години и дори имали работни взаимоотношения. От държавното обвинение обаче не навлязоха в подробности за естеството им и за развитието им във времето.

От прокуратурата съобщиха, че през уикенда ще бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо Славчо Мегерев, който беше арестуван снощи в София. Разследващите обясниха, че въпреки дългото му криминално минало, към момента той е реабилитиран.

Те уточниха още, че сигналът за убийството е бил подаден от жена, но не разкриха в какви отношения е била тя с жертвата. В отговор на журналистически въпрос стана ясно, че Мегерев не е познавал дамата, при която се твърди, че е отивал Филипов.

Васил Костадинов похвали работата на разследващите и координацията между различните служби, участвали в установяването и задържането на сочения за извършител. По думите му Мегерев е бил задържан в столицата, тъй като от години живее там.

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