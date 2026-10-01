Пловдив посреща 1 октомври с юбилейното десето издание на GuitArt Festival, клавирен концерт в памет на композитора Николай Стойков и латиноамерикански ритми в Opera Boutique

С концерти, китарни виртуози от цял свят, класическа музика и горещи латино ритми Пловдив ще отбележи Световния ден на музиката – 1 октомври. Програмата предлага събития за различни музикални вкусове, а градът ще бъде домакин на началото на юбилейното десето издание на международния GuitArt Festival.

Международният китарен фестивал GuitArt X започва на 1 октомври и ще превърне Пловдив в сцена за изпълнители от цял свят. Първият концерт от четиридневната програма е от 19:00 ч. в Първо студио на Радио Пловдив. Юбилейното издание включва концерти, майсторски класове и изложения, които събират професионални музиканти и почитатели на китарата.

Класическата музика също ще има своето място в празничната програма. От 18:00 ч. в залата на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ ще се състои клавирен концерт, посветен на 90-годишнината от рождението на пловдивския композитор проф. Николай Стойков. Пианистките Велислава Стоянова и Евредика Вълчева ще изпълнят негови произведения, както и творби на Бах, Шостакович и Петко Стайнов. Входът за концерта е свободен.

Със страстта на испанската музика и латиноамериканските ритми Държавна опера – Пловдив ще се включи в празника с „Opera Boutique: Latino Romance“. Концертът започва в 19:00 ч. в Дома на културата „Борис Христов“ и ще предложи музикално пътешествие от „Bésame mucho“ до тангото „La cumparsita“. В програмата са включени испански мелодии, латиноамерикански песни и драматично танго, а финалът ще даде възможност на публиката да се присъедини към танците.

Така Световният ден на музиката ще събере в Пловдив различни поколения, жанрове и музикални традиции – от класическите клавирни произведения до съвременната китарна сцена и ритмите на Латинска Америка.

Илюстрция: State opera Plovdiv – Държавна опера Пловдив