КЕВР утвърди цената на газа за октомври – скача с близо 6%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи цена на природния газ за октомври от 44,09 евро/MWh, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Увеличението спрямо септември е 5,99%.

Регулаторът не прие по-високата цена

КЕВР не е утвърдила внесената днес от „Булгаргаз“ актуализирана цена от 44,41 евро/MWh, с което е отхвърлено и поисканото допълнително увеличение от 0,33 евро/MWh.

„Енергийният регулатор няма да допусне допълнително увеличение на цената на природния газ за месец октомври, тъй като това е неприемливо“, заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

По думите му очакванията за цените на природния газ през зимния сезон са неблагоприятни. Затова, според регулатора, още през октомври цената трябва да бъде задържана на първоначално заявеното ниво.

Младеновски посочи още, че цената на природния газ формира над 70% от крайната цена на битовото отопление, поради което резките промени в нея се отразяват пряко на потребителите.

Какво влиза в ценовия микс

За октомври в ценовия микс са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ, закупен по договори с търговци след проведен търг.

Предвидени са и минимални количества добив от газохранилището „Чирен“.

Утвърдената от КЕВР цена включва стойността на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в „Чирен“ във връзка със задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.