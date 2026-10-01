МВР-Пловдив търси 44 полицаи и инспектори

Конкурсът включва физически изпит, психологическо изследване и заключително интервю. Документите се подават в 20-дневен срок на ул. „Княз Богориди“ № 7

Областната дирекция на МВР – Пловдив обяви конкурс за назначаване на 44 служители на държавна служба. Свободните позиции са за 30 полицаи – старши полицаи, 8 младши автоконтрольори и 6 младши полицейски инспектори.

Кандидатите трябва да имат само българско гражданство, да са със завършено средно образование и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Не трябва да са и привлечени като обвиняеми или подсъдими за такова престъпление.

Едно от специфичните изисквания е кандидатите да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса. Ограничението не важи за бивши и настоящи служители на МВР, заемали длъжности по Закона за МВР. Всички кандидати трябва да покриват медицинските, физическите и психологическите изисквания за работа в системата.

За позициите младши автоконтрольор II–I степен се изисква и валидно свидетелство за управление на МПС категория „В“ или по-висока. Кандидатите за тези длъжности трябва да са преминали и курс за оказване на долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия, като удостоверението за него се представя след класирането и преди назначаването.

Как се кандидатства

Документите се подават в 20-дневен срок от деня след публикуването на обявлението. Кандидатите трябва да представят заявление по образец, а при необходимост и нотариално заверено копие на дипломата за средно образование. За младшите автоконтрольори се изисква и копие от валидното свидетелство за управление.

Документите се приемат в сектор „Човешки ресурси“ на ОДМВР – Пловдив на ул. „Княз Богориди“ № 7. За допълнителна информация са посочени телефоните 032/932293 и 032/932298. Всеки кандидат може да участва в конкурса само за една длъжност.

Три етапа на конкурса

Подборът ще премине през изследване на физическата годност, психологическо изследване и заключително интервю. Физическите изпити ще се проведат в Спортен комплекс „Раковски“ в София и включват скок на дължина от място, бягане „осморка“, гладко бягане на 800 метра и силови упражнения.

Психологическото изследване включва тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи, последвани от интервю за кандидатите, покрили минималните критерии.

Конкурсната процедура трябва да приключи в срок до шест месеца от обявяването ѝ. Кандидатите ще бъдат уведомявани своевременно за датите, часовете и местата на провеждане на отделните етапи.

Информацията е по заповед № 8121К-15167 от 25 септември 2026 г. на МВР. Точната крайна дата за кандидатстване зависи от датата на публикуване на обявлението.