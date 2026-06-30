Георги Янев се ангажира да координира институциите, а в четвъртък отново ще постави темата пред регионалния министър

„До четири години трябва да има реален напредък по проекта“, коментира областният управител след ключовата среща между държавата, местната власт и бизнеса

Ден след ключовата среща между бизнеса, държавата и местната власт за бъдещето на Околовръстното шосе на Пловдив, областният управител Георги Янев пое ангажимент да координира работата между институциите, така че в рамките на следващите четири години проектът да отбележи реален напредък. Още този четвъртък той ще постави темата отново пред регионалния министър Иван Шишков с настояване за конкретни политически решения и ускоряване на процедурите.

Околовръстното на Пловдив остава без бързо решение, търсят спешни мерки за безопасност

В официална информация от Областната администрация се посочва, че Янев е представил конкретни мерки и актуалното състояние на всички етапи от проекта, който определя като най-важния инфраструктурен обект за региона.

„Забавянето вече не е допустимо – то застрашава икономическото развитие на областта, ограничава логистичната свързаност, възпира инвестиции и създава ежедневни рискове за безопасността на движение“, заявява областният управител.

Искане за стратегически статут

Според Янев Околовръстният път трябва да получи статут на стратегически национален обект, което ще позволи по-бързи административни процедури, целево финансиране и ясен график за изпълнение.

Още преди месец той е изпратил писмо до министъра на регионалното развитие Иван Шишков с предложение да бъде създаден междуведомствен координационен щаб с участието на МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура“, МОСВ, НКЖИ, Областната администрация и засегнатите общини.

Шишков разпореди проверка на мантинелите след тежките катастрофи

Темата ще бъде поставена отново тази седмица на среща с регионалния министър, като целта е да бъде взето политическо решение на ниво Министерски съвет.

Къде е най-големият напредък?

От представената информация става ясно, че най-близо до реално строителство е участъкът между „Джъмбо“ и пътен възел „Царацово“ с дължина 2,66 километра.

За него вече има приключила екологична процедура и изготвен идеен проект. Въпреки това строителството все още не е започнало, тъй като изпълнителят настоява за анексиране на договора заради възложени допълнителни проектни решения около пътния възел „Царацово“.

Незаконни обекти и жалби спъват проекта

При останалите две обособени позиции основните препятствия остават екологичните процедури, множеството жалби и незаконното строителство по трасето.

За първия участък – между „Джъмбо“ и моста над река Марица към Пазарджишко шосе – администрацията отчита наличие на над 50 незаконни обекта, които затрудняват реализацията.

54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода блокират Околовръстното на Пловдив

При третия участък – от моста над Марица до Асеновградско шосе – освен жалбите и незаконните постройки е необходима и промяна в Наредбата за специалното ползване на пътищата, за да бъдат решени част от проблемите.

Замразен остава и Югоизточният обход

Без движение засега остава и проектът за Югоизточния обход – от пътен възел „Скобелева майка“ до кръговото на Асеновградско шосе.

Първа копка, но само за 100 метра от югоизточния обход на Пловдив

Причините са необходимост от препроектиране заради укрепване на земната основа, археологически разкопки по трасето и нуждата от преместване на електросъоръжения.

Проектът е определен като ключов за връзката между индустриалните зони, летище Пловдив и югоизточната част на града.

След срещата – първи конкретни ангажименти

Темата за ускоряването на проекта беше във фокуса и на вчерашната среща, организирана от сдружение „Бизнесът за Пловдив“, която събра представители на държавата, местната власт и бизнеса. Тогава бе договорено създаването на постоянна работна група, която ще заседава всяка седмица, за да следи изпълнението на ангажиментите и да решава възникналите казуси.

Създават постоянна работна група за Околовръстното на Пловдив

По време на форума стана ясно още, че по трасето на Околовръстното има 54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода към пътя, които също трябва да бъдат премахнати като част от подготовката за модернизацията на ключовата пътна артерия.

