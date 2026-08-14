На рождения му ден митрополит Николай отслужи опелото на 37-годишния мъж, убит след жестокия побой на Младежкия хълм

На рождения си ден Георги Кузев беше изпратен в последния си земен път. Днес в храм „Св. св. Козма и Дамян“ в Кричим Пловдивският митрополит Николай отслужи опелото на 37-годишния мъж, който почина след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив.

На опелото присъстваха близки, приятели и жители на Кричим. В съслужение с митрополит Николай бяха викарните му епископи Поликарп и Висарион и духовници от Пловдивската митрополия. Песнопенията изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“.

След опелото погребалното шествие се отправи към Новия гробищен парк на Кричим, където Георги беше положен.

В заупокойното си слово митрополит Николай говори за Георги като за „работлив, винаги усмихнат и много доверчив“ човек и „един добър човек“.

Той разказа и за самотата на Георги, останал без родители след тяхната смърт, и за надеждата му да намери любов и човек, с когото да сподели живота си.

„Имал е нужда от любов. Търсил я е. Искал е да открие сродната си душа, с която да сподели живота си. Стремежът му към любов му е давал надежда, а надеждата го е карала да вярва. Да се доверява. Доверил се е, но вместо любов е намерил смъртта си“, каза митрополитът.

В словото си той постави и по-широки въпроси за насилието, липсата на емпатия и отчуждението в обществото.

„Всичко е обърнато наопаки. Не знам. Ще се молим и ще мислим“, каза митрополит Николай.

В края на словото си той се обърна лично към Георги с думите:

„Честит рожден ден, Георги! Вечна и блажена да бъде паметта ти.“

Погребението се състоя ден преди Успение Богородично – празника, към който митрополит Николай свърза и последните си думи за Георги.

Георги Кузев почина на 4 август, след като беше открит в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм. По случая са обвинени петима непълнолетни, а разследването продължава.

Публикуваната галерия със снимки от опелото и погребението на Георги Кузев в Кричим е на Пловдивската митрополия. Снимка на корицата: В памет на нашите починали близки!