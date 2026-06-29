Данните бяха огласени по време на срещата, организирана от „Бизнесът за Пловдив“

54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода към Околовръстното шосе на Пловдив са установени по трасето. Това се превърна в един от основните акценти на работната среща, организирана от сдружение „Бизнесът за Пловдив“, която събра представители на държавната и местната власт, народни представители и институции.

Ключова среща за Околовръстното събра бизнеса и властта

Данните бяха оповестени от областния управител на Пловдив Георги Янев и народния представител от „Прогресивна България“ Владо Николов по време на дискусията, посветена на бъдещето на ключовия инфраструктурен проект.

Незаконните обекти и директните включвания към пътя са сред сериозните проблеми, които затрудняват модернизацията на Околовръстното и създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Темата бе поставена като един от важните въпроси, които трябва да бъдат решени паралелно с бъдещото разширяване и довършване на трасето.

Срещата продължава, като се обсъждат конкретни мерки за ускоряване на процедурите по реализацията на проекта и подобряване на координацията между институциите.

Репортер на Под тепето е на място и ще продължи да следи всички акценти от дискусията.