Задържаха под стража мъж от Сопот с 1,5 кг марихуана

Апелативен съд – Пловдив отмени взетата от Окръжен съд – Пловдив мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 1000 евро спрямо И. М. и му наложи „задържане под стража“ като уважи протеста на прокуратурата срещу по-леката мярка.

Срещу И. М. е образувано бързо производство за извършване на две престъпления, за които са му повдигнати обвинения. Първото е за това, че на 03.08.2026 г. във вила в землището на град Сопот, както и в апартамент в същия град, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана с тегло килограм и половина на стойност над 14 000 евро. Второто обвинение е за това, че на 03.08.2026 г. в землището на град Сопот противозаконно е пречил на орган на властта, служители на РУ – Карлово, да изпълнят служебните си задължения, като не се е подчинил на разпорежданията им, изхвърлил през прозореца пликчета със зелена тревиста маса, която при полевия тест реагирала на марихуана, отказал да предостави документите си за проверка, започнал да буйства и направил опит да избяга като блъснал полицейската кола.

Първото престъпление е наказуемо с лишаване от свобода от 2 до 8 години, а второто с лишаване от свобода до 3 години и глоба.

Пловдивският апелативен съд намира, че окръжния съд е дал правилен отговор на въпроса за наличието на обосновано предположение за авторството на вменените на И. М. деяния, но е подценил наличието на реална опасност от неправомерно влияние върху нормалния ход на разследването.

Въззивният съд съобрази и обстоятелството, че междувременно на И. М. е било повдигнато и още едно обвинение, а именно за отглеждане на 10 броя растения от рода на конопа, за които след извършена физико-химическа експертиза се е установило, че представляват марихуана (канабис) с общо нето тегло на отделената суха зелена листна маса 90 грама на стойност 930 евро.

Апелативният съд прецени, че от събраните до момента доказателства може да се направи обоснован извод за съпричастност на И. М. и за трите престъпления, за които са му повдигнати обвинения.

В случая са налице и останалите предпоставки, свързани с вземане на мярка задържане под стража по отношение на обвиняемия, а именно наличие на опасност от извършване на престъпление и необходимост от нейната адекватна неутрализация само чрез изпълнение на мярка за неотклонение – задържане под стража на настоящия ранен етап на разследването.

От данните по делото безспорно се установява, че обвиняемият има трайна връзка с адреса, посочен пред разследващите, на който няма адресна регистрация, където живее със семейството си, като следва да бъде съобразено и поведението на И. М., свързано с упорити опити да осуети полицейската проверка. Въпреки, че деецът е неосъждан, престъпната дейност, за която е бил привлечен е изключително разнообразна и интензивна, като е била осъществена в кратък времеви период.

Реалната опасност обвиняемият да извърши престъпление, е налице и предвид характеристиката му, която сочи на негово предходно осъждане за шофиране след употреба на кокаин. Взети са предвид и обективните разкази на свидетелите, които са закупували именно от обвиняемия марихуана в продължение на години.

Съвкупният анализ на всичко изложено до момента налага извод, че са налице всички и законови и най-адекватна на воденото спрямо обвиняемия наказателно преследване и неговия ранен етап е мярката за неотклонение „задържане под стража“, която ще способства за бързото му и своевременно приключване.

Определението на апелативния съд е окончателно.