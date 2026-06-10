Областният управител на Пловдив Георги Янев отличи екипа на Регионалния център за подкрепа за неговия изключителен принос в приобщаващото образование

Тържественият концерт–спектакъл по случай 20-годишнината на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив отправи силно послание към обществото ни за повече човечност, приемане и обич между хората. Сцената на Драматичния театър беше превзета от таланта и силата на специалните деца и техните приятели, които заедно пяха, танцуваха, свириха и разказаха своите истории чрез музика, театър и движение. Залата многократно избухваше в аплодисменти, а всяко изпълнение носеше своя собствена светлина и послание.

Един от най-силните моменти беше изпълнението на Тео на песента „Черната овца“ на група „Ахат“. С думите „Аз сам си избрах тази съдба – вечната черна овца“ той превърна сцената в пространство на смелост и признание – признание за различността, за трудния път към приемането и за силата да останеш верен на себе си.

Всеки има нужда от приятел беше изпълнението на „Песничка за приятеля“ по текст на поета Недялко Йорданов: „И дори да си богат, и прочут, и знатен – страшно е на този свят да си без приятел“.

Публиката беше развълнувана и краткия откъс на театралната постановка „Невидимият Тонино“ на Джани Родари. Историята за децата, които понякога искат да бъдат невидими, за да не бъдат наранявани, докосна зрителите с искреността си. Спектакълът напомни, че най-голямата нужда на тези деца е да бъдат видени, чути и приети. Премиерата е насрочена за септември, а малките актьори от формация „Предай нататък“ вече имат свой репертоар, сред които са пиесите „Не пипай куфара“ и „Мързеливата Богданка“.

Областният управител на Пловдив Георги Янев връчи на директора на центъра д-р Катя Стоилова Почетен плакет за изключителен принос в развитието на приобщаващото образование и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности в област Пловдив. В своите мотиви той подчерта, че това е отличие за високия професионализъм и отдаденост на целият екип, който работи с над 900 деца и ученици, като развива техните силни страни, таланти и помага за тяхното социално включване. По думите му през годините Центърът реализира и редица обществени, културни и образователни каузи, които допринасят за повишаване на обществената чувствителност и изграждане на подкрепяща среда за хората със специални потребности и техните семейства“.

Белоградчишкият епископ Поликарп прочете послание от пловдивския митрополит Николай и благослови учениците, техните преподаватели и възпитатели. Всички участници получиха и специална грамота от името на областния управител Георги Янев, като признание за техния труд, талант и смелост.

снимки: Stanimir Petkov Photosmile

Финалът на вечерта беше истински празник на единството. Всички преподаватели, възпитатели, учители и рехабилитатори от Центъра заедно с родителите и учениците изпяха за първи път пред публика химна на Центъра, написан специално за юбилея: ето

„Градим мостове от обич и от вяра,/дъга изгрява всеки ден/ и няма страх, тъга и надпревара,/ а свят по-добър за теб и мен“.

Сред гостите, които аплодираха децата, бяха изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания проф. Георги Йорданов, председателят на Съвета по туризъм инж. Любозар Фратев, председателят на фондация „Творци на надежда“ Микеле Санторели, деканът на Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. Владимира Ангелова, преподаватели от университета, директори на училища и представители на партньорски институции. Преди концерта кметът на Пловдив Костадин Димитров специално дойде да поздрави екипа на центъра и да връчи отличието на Община Пловдив.

Събитието беше ярко доказателство за дългогодишното партньорство между РЦПППО – Пловдив и Областна администрация – Пловдив, които заедно работят за изграждане на приобщаваща среда и равни възможности за всяко дете. Като знак за приемственост на събитието присъства и бившият областен управител проф. Владислав Попов, а неговата предшественичка проф. Христина Янчева изпрати кошница с цветя за участниците в концерта с послание за подкрепа и обич.