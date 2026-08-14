Хванаха мъж след уговорена среща с 15-тодишен тийнейджър в Стара Загора, съобщиха от полицията. До нея се стигнало след бурна неколкодневна кореспонденция в нета.
Още три деца на по 13 г. дебнели скрити в засада 52-годишния Дон Жуан.
Той поискал услугата, за която имал уговорка с първото момче в мрежата и след като получил отказ, избухнал скандал.
Трите деца изскочили и веднага подали сигнал в полицията за случващото се.
По случая е започнало разследване, а мъжът бил задържан.
Източник: offnews.bg
Един коментар
ТОВА НЕ Е РАБОТА НА ДЕЦАТА!!!