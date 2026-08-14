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Три деца устроиха засада на 52-годишен, уговорил среща с тийнейджър

Хванаха мъж след уговорена среща с 15-тодишен тийнейджър в Стара Загора, съобщиха от полицията. До нея се стигнало след бурна неколкодневна кореспонденция в нета.

Още три деца на по 13 г. дебнели скрити в засада 52-годишния Дон Жуан.

Той поискал услугата, за която имал уговорка с първото момче в мрежата и след като получил отказ, избухнал скандал.

Трите деца изскочили и веднага подали сигнал в полицията за случващото се.

По случая е започнало разследване, а мъжът бил задържан.

Източник: offnews.bg