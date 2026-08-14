Пътен инцидент взе жертва в Асеновград

Възрастна жена е загинала след пътен инцидент в Асеновград. Сигналът е подаден около 12.05 ч. районното управление от спешен център в града.

По предварителни данни на кръстовище между ул. „Мургавец“ и ул. „Дружда“ лек автомобил, движещ се на заден ход блъска 75-годишна жена. Със собствен превоз тя е била откарана в спешен център в града, където медиците констатирани смъртта.

Алкохолната проба на на 58-годишния шофьор е отрицателна. Причините и обстоятелства се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.