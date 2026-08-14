По-малко телефони и повече контрол: Пловдив обсъжда мерки срещу младежката агресия

Повече превенция, работа с родителите и училищата, по-сигурна градска среда и ограничаване на рисковете, свързани със социалните мрежи и прекомерната употреба на телефони. Това са част от предложенията, обсъдени на среща за младежката агресия в Пловдив.

Разговорът „Институционален и човешки разговор относно трагедията на Младежкия хълм“ беше организиран от обществения посредник на общината след жестокия случай от миналата седмица. В продължение на около три часа представители на местната власт, полицията, прокуратурата, социалните служби, училища и психолози обсъдиха не само сигурността на Младежкия хълм, но и причините за рисковото поведение сред младите хора.

По-сигурни места за младежите

Кметът Костадин Димитров посочи, че общината ще търси решения за подобряване на сигурността на Младежкия хълм, включително чрез проектиране на нова система за сигурност.

Предвижда се да бъдат анализирани и други места в града, на които се събират големи групи младежи или за които има повтарящи се сигнали. Сред обсъжданите мерки са по-добро осветление, видеонаблюдение и присъствие на полиция и общинска охрана.

От прокуратурата беше поставен акцент върху необходимостта от по-видимо полицейско присъствие, включително пеши обходи в по-труднодостъпните части на Младежкия хълм.

Повече занимания, по-малко телефони

Сред предложенията са повече спортни и други занимания по интереси, както и инициативи, които да насърчават младите хора да прекарват време извън телефоните и социалните мрежи.

Обсъдена е и необходимостта родителите да бъдат по-добре информирани за рисковете в интернет – от кибертормоз и опасно съдържание до промени в поведението на децата.

В началото на септември се очаква отделна кръгла маса, посветена на влиянието на социалните мрежи и мобилните устройства върху младите хора.

Ранното разпознаване на риска е ключово

Социалните служби предложиха създаването на по-добър междуинституционален механизъм, който да позволява ранно разпознаване на деца в риск и по-бърза реакция при тежки случаи.

Психолозите и училищните специалисти също подчертаха, че промяната в поведението често може да бъде забелязана още в училище. За целта обаче е необходима по-тясна връзка между директори, учители, психолози, родители и социални служби.

Акцентът трябва да бъде върху превенцията – работа с детето и неговото семейство още преди агресивното или рисковото поведение да е ескалирало.

От предложения към конкретни мерки

Участниците са се обединили около необходимостта след срещата да последват конкретни действия. През следващата седмица общественият посредник ще събере писмено предложенията на институциите и специалистите, след което те ще бъдат разпределени според компетенциите на съответните местни и държавни органи.

Целта е всяка идея да бъде обвързана с конкретна институция и възможен срок за изпълнение, а предприетите действия впоследствие да бъдат проследявани.

„Не очаквам една среща да реши всички проблеми. Важното е да имаме смелостта да ги назовем и да потърсим решения“, заяви общественият посредник Борислав Стаматов.