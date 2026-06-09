Министърът призна, че реалното разширение е въпрос на години, а кметът на „Родопи“ настоява за незабавни действия

След поредицата тежки катастрофи по Околовръстното шосе на Пловдив и засиления обществен натиск за спешни мерки, става все по-ясно, че дългосрочното решение на проблема остава далеч във времето.

Пловдив „няма околовръстно“

По време на парламентарния контрол в петък министърът на регионалното развитие Иван Шишков призна, че проектът за модернизация на Околовръстния път е в твърде ранен етап и реално Пловдив „няма околовръстно“ в съвременния смисъл на думата.

След поредицата тежки катастрофи темата вече е на дневен ред и на национално ниво, но реалното разширение на Околовръстното остава далеч във времето. Припомняме, че в началото на април т.г. в разгара на предизборната кампания стана ясно, че АПИ спира за 6 месеца участък от Околовръстното на Пловдив. Месец след изборите започнаха и правителствените работни срещи по казуса, като първата бе между министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, народния представител Владимир Николов и областния управител на Пловдив Георги Янев, на която се обсъждаха най-важните инфраструктурни проекти за региона.

До къде са стигнали различните участъци?

По думите на министър Шишков разширението е разделено на три участъка и предвижда изграждане на по две ленти във всяка посока и локални платна. За отсечката от пътен възел „Царацово“ до района на „Джъмбо“ техническите проекти трябва да бъдат готови през тази година, но разрешение за строеж се очаква едва през третото тримесечие на 2027 г.

Останалите два участъка – от „Джъмбо“ през кръговото на Пазарджишко шосе до Асеновградско шосе – все още преминават през екологични процедури. Според разчетите на министерството всички административни дейности за тях могат да приключат едва през 2028 година.

„Проблемът е, че с години не сме стигнали дори до етап на готови проекти. Няма как да строим нещо, което още не е проектирано“, коментира министърът, като допълни, че ще се търсят възможности сроковете да бъдат ускорени.

На този фон кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов съобщи, че е поставил темата за безопасността на Околовръстното по време на среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев като представител на Националното сдружение на общините.

По думите му е обсъдена необходимостта както от краткосрочни, така и от дългосрочни мерки за повишаване на безопасността по трасето, голяма част от което преминава през територията на община „Родопи“.

„Постигнахме съгласие да се предприемат конкретни мерки и диалогът между МВР и общините да продължи в рамките на регулярни работни срещи, на които да бъдат проследявани резултатите и да се обсъждат нови инициативи за повишаване сигурността“, написа Михайлов.

Новината идва 3 месеца след срещата в ОДМВР – Пловдив, на която бяха обявени спешни мерки за рисковата отсечка между Пазарджишко и Асеновградско шосе – засилено полицейско присъствие и предстоящо монтиране на две нови стационарни камери за контрол на скоростта.

Още полиция и камери на Околовръстното на Пловдив

Модерно четирилентово Околовръстно на Пловдив остава перспектива

Така, докато институциите обсъждат временни решения за ограничаване на катастрофите, окончателното изграждане на модерно четирилентово Околовръстно на Пловдив остава перспектива, която според официалните срокове е отложена поне с няколко години.